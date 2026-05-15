Una domenica di festa all’Oasi Lipu della Palude Brabbia

TRA LIBELLULE E NINFEE h. 9.30 – Visita guidata tra i sentieri della Riserva alla scoperta delle eleganti libellule e damigelle. Coglieremo le differenze tra le specie con rituali di corteggiamento tutti da scoprire. Osserveremo le bellissime ninfee creare dei quadri nei nostri laghetti.

Grazie alle nostre guide, capiremo i segreti di questo fantastico mondo!

VISITA GUIDATA h. 14.30 – Nel momento più bello della riserva, dove flora e fauna si mostrano nel loro massimo splendore, passeggeremo con binocoli al collo per avvistare le specie presenti.

ERBACCE IN PADELLA h. 14.30 – Una passeggiata tra i prati dell’oasi accompagnati per riconoscere le erbe selvatiche commestibili e il loro uso in cucina. Impareremo ad utilizzare, i fiori e le piante che spesso erroneamente vengono considerate “erbacce”. Al termine una caccia al tesoro alla ricerca delle erbe appena scoperte!

FAVOLA ITINERANTE BAMBINI DA 4 A 7 ANNI h. 14.30 – Sarete tra i protagonisti in una favola itinerante lungo i sentieri della Riserva con personaggi strambi e una missione da compiere! Maghi e streghe stanno scombinando la natura e voi bambini sarete chiamati a ripotare l’ordine in palude con aiuto di mamma e papà.

NEI PANNI DI NATURALISTI E PALEONTOLOGI DA 8 A 12 ANNI h. 14.30 – Un doppio laboratorio in cui ci cimenteremo come paleontologi per scavare nella sabbia alla ricerca di reperti ossei di una fauna sconosciuta. Guidati da un esperto impareremo a riconoscerli, nella seconda parte del pomeriggio rane, tritoni ed insetti acquatici non avranno segreti, tra retini e microscopi, vestiremo i panni di un naturalista. Gli animali saranno rilasciati alla fine dell’attività.

INFORMAZIONI:

Ritrovo mattina alle ore 9.30 presso centro visite in via Patrioti 22 a Inarzo

Ritrovo pomeridiano alle ore 14.30 presso l’ingresso pedonale della Riserva in via Carlo Porta a Inarzo (ingresso vicino al fiume). Accesso con auto possibile solo a persone disabili con tagliando.

Parcheggi in Via Patrioti 22 a Inarzo oppure in Via Vanetti sotto il piazzale della chiesa di Inarzo.

Si consigliano scarponcini o scarpe chiuse.

PROMOZIONE – ISCRIZIONE NUOVI SOCI SEMESTRALE!

10,00€ soci ordinari

8,00€ soci junior (fino a 14 anni)

20,00€ soci famiglia

PER CHI RINNOVA O SI ISCRIVE, LE ATTIVITA’ SONO GRATUITE

Pagamento in contanti NO POS

I cani non sono ammessi all’evento.

E’ obbligatorio avvisare per mail a oasi.brabbia@lipu.it se non è possibile partecipare all’evento entro le 12.00 del giorno precedente.

Per ulteriori informazioni: oasi.brabbia@lipu.it