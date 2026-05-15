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Tempo Libero

Una domenica di festa all’Oasi Lipu della Palude Brabbia

Diverse le iniziative, dal mattino al pomeriggio, in programma per domenica 24 maggio con partenza da Inarzo

Festa Oasi Lipu 2026
Incontri

24 Maggio 2016 - 24 Maggio 2026

TRA LIBELLULE E NINFEE h. 9.30 – Visita guidata tra i sentieri della Riserva alla scoperta delle eleganti libellule e damigelle. Coglieremo le differenze tra le specie con rituali di corteggiamento tutti da scoprire. Osserveremo le bellissime ninfee creare dei quadri nei nostri laghetti.
Grazie alle nostre guide, capiremo i segreti di questo fantastico mondo!

VISITA GUIDATA h. 14.30 – Nel momento più bello della riserva, dove flora e fauna si mostrano nel loro massimo splendore, passeggeremo con binocoli al collo per avvistare le specie presenti.

ERBACCE IN PADELLA h. 14.30 – Una passeggiata tra i prati dell’oasi accompagnati per riconoscere  le erbe selvatiche commestibili e il loro uso in cucina. Impareremo ad utilizzare, i fiori e le piante che spesso erroneamente vengono considerate “erbacce”.  Al termine una caccia al tesoro alla ricerca delle erbe appena scoperte!

FAVOLA ITINERANTE BAMBINI DA 4 A 7 ANNI h. 14.30 –  Sarete tra i protagonisti in una favola itinerante lungo i sentieri della Riserva con personaggi strambi e una missione da compiere! Maghi e streghe stanno scombinando la natura e voi bambini sarete chiamati a ripotare l’ordine in palude con aiuto di mamma e papà.

NEI PANNI DI NATURALISTI E PALEONTOLOGI DA 8 A 12 ANNI h. 14.30 – Un doppio laboratorio in cui ci cimenteremo come paleontologi per scavare nella sabbia alla ricerca di reperti ossei di una fauna sconosciuta. Guidati da un esperto impareremo a riconoscerli, nella seconda parte del pomeriggio rane, tritoni ed insetti acquatici non avranno segreti, tra retini e microscopi, vestiremo i panni di un naturalista.  Gli animali saranno rilasciati alla fine dell’attività.

INFORMAZIONI:

Ritrovo mattina alle ore 9.30 presso centro visite in via Patrioti 22 a Inarzo

Ritrovo pomeridiano alle ore 14.30 presso l’ingresso pedonale della Riserva in via Carlo Porta a Inarzo (ingresso vicino al fiume). Accesso con auto possibile solo a persone disabili con tagliando.

Parcheggi in Via Patrioti 22 a Inarzo oppure in Via Vanetti sotto il piazzale della chiesa di Inarzo.
Si consigliano scarponcini o scarpe chiuse.

PROMOZIONE – ISCRIZIONE NUOVI SOCI SEMESTRALE!

10,00€ soci ordinari
8,00€ soci junior (fino a 14 anni)
20,00€ soci famiglia

PER CHI RINNOVA O SI ISCRIVE, LE ATTIVITA’ SONO GRATUITE

Pagamento in contanti NO POS

I cani non sono ammessi all’evento.

E’ obbligatorio avvisare per mail a oasi.brabbia@lipu.it se non è possibile partecipare all’evento entro le 12.00 del giorno precedente.

Per ulteriori informazioni: oasi.brabbia@lipu.it

Maggiori Informazioni

Organizzato da

15 Maggio 2026

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno

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