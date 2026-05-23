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“Una e indivisibile” gli studenti dell’ITET Varese incontrano il Prefetto e l’UNUCI sui valori della Repubblica

È stata una giornata diversa per gli studenti dell’ITET Varese “Daverio-Casula-Nervi” che, per una mattina, hanno lasciato l’aula per partecipare all’incontro che celebrava due importanti anniversari, gli 80 anni della Repubblica e i 100 anni dell’UNUCI (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia)

Una e indivisibile

È stata una giornata diversa per gli studenti dell’ITET Varese “Daverio-Casula-Nervi” che, per una mattina, hanno lasciato l’aula per partecipare all’incontro “Una e indivisibile”, un momento per celebrare due importanti anniversari, gli 80 anni della Repubblica e i 100 anni dell’UNUCI (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia).

Nell’introdurre l’evento, il Dirigente Scolastico Daniele Marzagalli ha tra l’altro sottolineato l’importanza della riflessione e condivisione sui valori costituzionali per la maturazione consapevole dello spirito di cittadinanza dei ragazzi, nell’ambito delle azioni didattico- educative che la scuola promuove costantemente, anche in collaborazione con
l’associazionismo esterno.

Gli studenti hanno avuto la possibilità di incontrare il Prefetto di Varese Salvatore Pasquariello, che ha commentato l’Art. 4 della Costituzione, legato al lavoro, spendendo per
i ragazzi e le ragazze parole cariche di fiducia e responsabilità per il loro futuro. Il Prefetto ha inoltre risposto alle domande poste dagli studenti, interessati alle politiche del lavoro in provincia di Varese, al ruolo della Prefettura e al periodo storico fatto di offerte di lavoro non sempre allettanti per i giovani.

Vincenzo Agrifoglio, presidente della sezione UNUCI di Varese, ha invece dialogato con gli studenti relativamente agli articoli 1 e 12 della Costituzione, analizzandone le espressioni, il significato profondo di ogni parola ed evidenziando quanto ancora oggi sia da ritenere importante la bandiera, simbolo di identità e unità della Repubblica.

Il maggiore Agrifoglio ha sottolineato inoltre il ruolo che l’UNUCI svolge nel rafforzare il senso di partecipazione e fiducia nello Stato.

Una e indivisibile

Gli interventi sono proseguiti grazie alle docenti Maria Grazia Pucillo e Carmen Grasso, che hanno commentato rispettivamente gli articoli 33 (libertà di espressione, di ricerca scientifica e di insegnamento) e 34 (diritto universale allo studio), puntando sui diritti della scuola e nella scuola, indicando agli studenti come debba essere una loro pretesa essere una parte attiva in una scuola di qualità.
Si è quindi passati ai momenti più intensi e carichi di significato: la lettura dell’Inno del Tricolore, la consegna della bandiera e il canto dell’Inno di Mameli. In particolare il dono del Tricolore «consegnato arrotolato come un testimone», passato dal dott. Pasquariello e dal Maggiore Agrifoglio agli studenti, ha voluto indicare l’impegno a riconoscersi in questo simbolo e a rispettarlo, rafforzando così lo spirito civico e di appartenenza alla Nazione.

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Pubblicato il 23 Maggio 2026
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