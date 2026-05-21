Una giovane palleggiatrice per la Uyba: a Busto Arsizio arriva Asia Spaziano

La Uyba Volley Busto Arsizio inserisce un nuovo, fondamentale tassello nel mosaico della squadra che affronterà la prossima stagione di Serie A1. La società biancorossa ha ufficializzato l’ingaggio di Asia Spaziano, palleggiatrice classe 2007, considerata uno dei profili più promettenti del volley nazionale. Alta 188 centimetri, la giovane regista arriva a Busto Arsizio dopo l’importante esperienza maturata con il Club Italia in Serie A2 e un percorso d’eccellenza nel settore giovanile della Moma Anderlini Modena.

Un talento precoce per la regia biancorossa

Nata a Carpi e cresciuta tecnicamente in una delle scuole di pallavolo più prestigiose d’Italia, Spaziano ha saputo bruciare le tappe grazie a una combinazione di doti fisiche e visione di gioco. Oltre alla precisione nell’alzata, la nuova giocatrice della UYBA si distingue per la presenza a muro e l’efficacia nel tocco di seconda, caratteristiche che l’hanno resa un punto fermo delle selezioni giovanili azzurre. Nel suo palmarès spicca il titolo di Campionessa d’Europa Under 17 conquistato nel 2023, anno in cui è stata premiata anche come miglior palleggiatrice della manifestazione continentale.

La strategia del club: puntare sulla linea verde

L’innesto di Spaziano rientra in una visione societaria ben definita, volta a costruire un gruppo giovane e dinamico capace di crescere nel tempo. Con questo acquisto, la UYBA conferma la volontà di abbassare l’età media del roster, portandola a circa 23 anni per il prossimo campionato. Per la giovane alzatrice si tratterà dell’esordio assoluto nel massimo campionato italiano, un salto di categoria che affronterà affiancando atlete di esperienza internazionale.

«Abbiamo scelto Asia – il commento di Andrea Saini, presidente biancorosso – perché rappresenta un investimento concreto sul futuro del club. È una giocatrice che unisce talento e grande etica del lavoro, qualità fondamentali per inserirsi nel nostro progetto tecnico. Vogliamo accompagnarla in un percorso di crescita graduale ma ambizioso, certi che possa diventare una risorsa importante per la squadra. Ci tengo a sottolineare che Asia è una classe 2007: nella prossima stagione punteremo forte sulle atlete giovani con una squadra con un’età media di 23 anni».

Le prime parole in biancorosso

Per Asia Spaziano, vestire la maglia della UYBA rappresenta il coronamento di un percorso iniziato tra le fila dell’Anderlini e passato per gli allenamenti di alto livello con l’Imoco Conegliano nell’estate del 2024. La sfida della Serie A1 non sembra intimorire la giovane regista, pronta a mettersi alla prova in un contesto altamente competitivo.

«Innanzitutto voglio ringraziare la società – le parole di Asia Spaziano, palleggiatrice – per questa chiamata per me importante. Sarà il mio primo anno in A1, un passaggio molto importante per la mia carriera, ed è un onore poter vestire la maglia di una squadra importante come la UYBA: mi metto completamente a disposizione del gruppo e mi impegnerò per dare sempre il mio contributo. Mi piace l’idea di una squadra molto giovane e al tempo stesso non vedo l’ora di giocare con atlete importanti. Tra queste c’è sicuramente la mia compagna di ruolo Nanami Seki: naturalmente siamo due alzatrici diverse, ma da lei avrò tantissimo da imparare».