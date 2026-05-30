Varese News

Varese Laghi

Una lezione speciale con la Protezione Civile per i piccoli di Mesenzana

Una giornata speciale tra racconti, mezzi di emergenza e simulazioni pratiche

Una lezione speciale con la Protezione Civile per i piccoli di Mesenzana

I volontari della Protezione Civile hanno varcato i cancelli della scuola dell’infanzia di Mesenzana nella giornata del 29 maggio, portando tra i banchi le dinamiche del primo soccorso e della tutela del territorio. L’incontro si inserisce nel progetto educativo dell’istituto focalizzato sulla conoscenza delle figure che si occupano di sicurezza e gestione delle emergenze.

Un’immersione, quella dei bambini, che ha permesso di apprendere i compiti quotidiani dei volontari, che operano in contesti legati a incendi, allagamenti, ricerche di persone disperse ed emergenze ambientali. La spiegazione si è sviluppata attraverso racconti e momenti interattivi dedicati alla cultura della prevenzione.

I piccoli alunni hanno osservato da vicino i mezzi di emergenza e le attrezzature in dotazione, prendendo parte ad alcune dimostrazioni pratiche guidate dal personale. Nella parte finale dell’incontro, la scuola ha organizzato una simulazione in cui i bambini hanno utilizzato la strumentazione dei veicoli per spegnere un finto incendio.

Una lezione speciale con la Protezione Civile per i piccoli di Mesenzana

Tutti gli eventi

di giugno  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 30 Maggio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.