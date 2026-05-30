Una lezione speciale con la Protezione Civile per i piccoli di Mesenzana

I volontari della Protezione Civile hanno varcato i cancelli della scuola dell’infanzia di Mesenzana nella giornata del 29 maggio, portando tra i banchi le dinamiche del primo soccorso e della tutela del territorio. L’incontro si inserisce nel progetto educativo dell’istituto focalizzato sulla conoscenza delle figure che si occupano di sicurezza e gestione delle emergenze.

Un’immersione, quella dei bambini, che ha permesso di apprendere i compiti quotidiani dei volontari, che operano in contesti legati a incendi, allagamenti, ricerche di persone disperse ed emergenze ambientali. La spiegazione si è sviluppata attraverso racconti e momenti interattivi dedicati alla cultura della prevenzione.

I piccoli alunni hanno osservato da vicino i mezzi di emergenza e le attrezzature in dotazione, prendendo parte ad alcune dimostrazioni pratiche guidate dal personale. Nella parte finale dell’incontro, la scuola ha organizzato una simulazione in cui i bambini hanno utilizzato la strumentazione dei veicoli per spegnere un finto incendio.