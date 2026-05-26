Una macchina radiocomandata trasforma il corso serale del Facchinetti in un laboratorio appassionante
La classe 4AMS, indirizzo Meccatronica, è stata coinvolta dal docente di Meccanica, Sistemi e Automazione in un progetto appassionante che ha entusiasmato gli studenti
All’apparenza sembra una comune macchina radiocomandata. Ma basta uno sguardo più attento per capire che è molto di più: ha un GPS che trasmette la posizione in tempo reale, sensori che monitorano i giri del motore, il livello del carburante, la temperatura e l’umidità dell’aria aspirata, e una web app costruita dagli studenti stessi per visualizzare tutti i dati.
Si chiama Project MTA4, ed è nato in un’aula del corso serale dell’Istituto Facchinetti di Castellanza.
Una sera di fine ottobre, un’idea fuori dal comune
Tutto comincia una sera di fine ottobre, quando il professor Emilio Di Palma, docente con oltre vent’anni di esperienza nel modellismo dinamico, decide di portare in classe un modello radiocomandato. La sua classe è la 4AMS, indirizzo Meccatronica, corso serale: un gruppo eterogeneo per competenze, età e percorsi personali. Le materie in programma sono Meccanica, Sistemi e Automazione, non esattamente le più immediate da affrontare dopo una giornata di lavoro.
«Mi sono trovato davanti una classe molto eterogenea – racconta Di Palma – Mi sono sentito come un direttore d’orchestra senza spartito. Ho capito che, per coinvolgere tutti, dovevo puntare sulla curiosità.»
La macchina radiocomandata diventa lo spartito mancante: un oggetto familiare, quasi giocoso in apparenza, che nasconde dentro di sé elettronica, meccanica, telemetria e programmazione. Tutto ciò che il corso dovrebbe insegnare, reso improvvisamente concreto e desiderabile.
Il corso serale: una scelta coraggiosa
Il professor Di Palma tiene a precisare cosa significhi frequentare un corso serale. Non è un ripiego, né un percorso di serie B. «È una scelta coraggiosa – dice – un modo per scommettere e investire su se stessi». Chi siede in quelle aule dopo le diciotto ha già affrontato la giornata lavorativa, ha responsabilità, ha rinunciato a qualcosa. Arriva stanco, ma arriva.
Ed è proprio in questo contesto che il progetto ha rivelato la sua forza più autentica. «In questi mesi ho visto studenti, inizialmente rassegnati, accendersi e appassionarsi, fino a non voler lasciare l’aula nemmeno al suono della campanella delle 23.00». Una frase che vale più di qualsiasi valutazione.
Cosa sa fare il MTA4
Il progetto è ancora in fase di sviluppo, ma i risultati raggiunti sono già notevoli. Il modello è in grado di trasmettere in tempo reale la propria posizione GPS, i giri del motore, il livello del carburante e una stima del tempo di utilizzo residuo. Ulteriori sensori permettono di monitorare lo slittamento della frizione, la temperatura e l’umidità dell’aria aspirata dal motore. I dati confluiscono in una web app progettata e realizzata direttamente dagli studenti.
«Vedere l’entusiasmo quando hanno agganciato i primi satelliti e visualizzato i dati sulla web app realizzata da loro è stata un’emozione fortissima», conclude Di Palma. Un momento che, in un laboratorio tradizionale, difficilmente avrebbe avuto lo stesso impatto.
Tecnica, didattica e umanità
Project MTA4 non è soltanto un esercizio tecnico ben riuscito. È la dimostrazione che la scuola può essere un luogo in cui teoria e pratica si incontrano davvero, in cui uno studente adulto, che magari aveva smesso di credere nella propria capacità di imparare, ritrova entusiasmo e direzione.
Una macchina radiocomandata, un professore appassionato, una classe serale. A volte basta poco per trasformare una lezione in qualcosa che rimane.
Open night del corso serale
Giovedì 28 maggio open Night al Facchinetti di Castellanza: una serata per scoprire il corso serale
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