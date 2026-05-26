Una mostra dedicata alla salvaguardia della natura unisce arte e scienza a Cocquio Trevisago

L’arte diventa uno strumento per interpretare le urgenze del tempo presente e stimolare una riflessione collettiva sui mutamenti ambientali che colpiscono il pianeta. Gli artisti dell’associazione Contemporary Arte e Ambiente Aps, insieme alla curatrice e critica d’arte Fabrizia Buzio Negri, portano a Caldana di Cocquio Trevisago l’evento espositivo intitolato Natura! Natura!.

Appuntamento al Teatro Soms dal 6 al 14 giugno, con un programma che unisce l’espressione visiva all’approfondimento scientifico e alla divulgazione letteraria.

Il presidente del sodalizio ambientalista, Carlo Pezzana, definisce la mostra come una sollecitazione diretta per il pubblico, spiegando che l’obiettivo risiede nell’«invito a fermarsi e ripensare alla Natura, ai cambiamenti individuali, alla società e all’uomo». Le opere esposte, che spaziano tra pittura, scultura e fotografia, vogliono veicolare un messaggio costruttivo. Secondo gli organizzatori, infatti, gli anni futuri del Terzo Millennio possono diventare la svolta decisiva per la salvezza del pianeta e per il futuro dell’Umanità, poiché con piccoli gesti ognuno di noi può dare il suo contributo per limitare l’inquinamento dell’ecosistema e il «messaggio d’amore per la natura è la risposta degli artisti dell’associazione».

L’inaugurazione ufficiale si tiene sabato 6 giugno alle 16:30. In questa occasione, il focus si sposta sulla situazione ambientale locale con l’intervento di Giancarlo Bernasconi, direttore del Parco Campo dei Fiori, che tiene una relazione intitolata «Parco Campo dei Fiori: territorio, peculiarità e impatti dei cambiamenti climatici». L’incontro permette di legare le visioni universali degli artisti alla realtà del territorio montano varesino.

La chiusura della manifestazione, domenica 14 giugno alle 16, si focalizza sulla letteratura locale con la presentazione del libro «Un giro intorno al Lago Maggiore», scritto da Luigi Bellaria e Massimo Fidanza.

La mostra è a ingresso gratuito e resta aperta il sabato e la domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 17:30.