Una nazionale per Rolando Maran: è il nuovo c.t. dell’Albania

Nessuno andò più vicino di lui a riportare il Varese in Serie A. Rolando Maran, che oggi ha 62 anni, arrivò sino alla finale contro la Sampdoria alla guida dei biancorossi nella stagione 2011-12, in quella che fu la sua unica esperienza al “Franco Ossola”. Una cavalcata che gli aprì le porte del grande calcio, una strada che ora lo porterà per la prima volta sulla panchina di una nazionale: l’Albania.

Maran è stato infatti nominato commissario tecnico delle “Aquile” in sostituzione del brasiliano Sylvinho che portò la squadra agli Europei 2024: il mister trentino sarà il quinto italiano a sedere sulla panchina rossonera dopo Giuseppe Dossena, Gianni De Biasi, Christian Panucci ed Edi Reja, un altro allenatore transitato da Varese seppure in un’altra era geologica (1987). Foto: Maran dopo Verona-Varese 1-1, semifinale playoff

Dopo aver allenato il Varese – in quella squadra c’erano Neto e Granoche, Kurtic e Nadarevic, Cacciatore e Rivas, Zecchin e De Luca… – Maran passò al Catania per quello che fu l’esordio in Serie A in un torneo concluso con un clamoroso ottavo posto. Dopo la Sicilia il ritorno nel Chievo del quale era stato bandiera da calciatore, quindi il Cagliari e un breve passaggio al Genoa, sempre nel massimo campionato. Poi Maran tornò in B con Pisa e Brescia, ultima fermata prima di attraversare il mar Adriatico per accettare la chiamata della federcalcio di Tirana.