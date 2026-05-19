Varese News

Gallarate/Malpensa

“Una notte al museo”: visite guidate al chiostrino di via Borgo Antico e alla collezione

La Studi Patri propone sabato anche due visite guidate al museo, che comprende testimonianze archeologiche, dell'età risorgimentale e aartistiche dal medioevo al Novecento

museo studi patri GENERATA CON AI

Una notte al museo: è la notte di apertura straordinaria (con visite guidate) del Museo della Studi Patri di Via Borgo Antico 4 a Gallarate. L’appuntamento è per sabato 23 maggio, dalle 21:00 alle 00:00.

Per l’occasione saranno organizzate due visite guidate alle ore 21:00 e alle 22:30.

Sarà l’occasione per visitare il museo – ospitato nella parte rimasta del duecentesco convento francescano – in occasione del suo centesimo anno di apertura e per conoscere le iniziative della Studi Patri per i 130 anni di attività (la foto notturna è generata con intelligenza artificiale partendo da uno scatto diurno).

Le iniziative per il doppio anniversario della Studi Patri proseguiranno poi per l’intero anno, con una decina di appuntamenti, compreso un concerto e un convegno dedicato alo scultore Renzo Colombo, oltre alla presentazione della draisina restaurata.

Alla Studi Patri di Gallarate un logo per raccontare due anniversari e un programma di iniziative su tutto l’anno

La Studi Patri terrà invece nel pomeriggio l’assemblea ordinaria sabato, alle ore 10:00: i soci potranno ritirare gratuitamente la copia dell’ultimo numero della Rassegna gallaratese di storia e arte.

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 19 Maggio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.