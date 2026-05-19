“Una notte al museo”: visite guidate al chiostrino di via Borgo Antico e alla collezione
La Studi Patri propone sabato anche due visite guidate al museo, che comprende testimonianze archeologiche, dell'età risorgimentale e aartistiche dal medioevo al Novecento
Una notte al museo: è la notte di apertura straordinaria (con visite guidate) del Museo della Studi Patri di Via Borgo Antico 4 a Gallarate. L’appuntamento è per sabato 23 maggio, dalle 21:00 alle 00:00.
Per l’occasione saranno organizzate due visite guidate alle ore 21:00 e alle 22:30.
Sarà l’occasione per visitare il museo – ospitato nella parte rimasta del duecentesco convento francescano – in occasione del suo centesimo anno di apertura e per conoscere le iniziative della Studi Patri per i 130 anni di attività (la foto notturna è generata con intelligenza artificiale partendo da uno scatto diurno).
Le iniziative per il doppio anniversario della Studi Patri proseguiranno poi per l’intero anno, con una decina di appuntamenti, compreso un concerto e un convegno dedicato alo scultore Renzo Colombo, oltre alla presentazione della draisina restaurata.
Alla Studi Patri di Gallarate un logo per raccontare due anniversari e un programma di iniziative su tutto l’anno
La Studi Patri terrà invece nel pomeriggio l’assemblea ordinaria sabato, alle ore 10:00: i soci potranno ritirare gratuitamente la copia dell’ultimo numero della Rassegna gallaratese di storia e arte.
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