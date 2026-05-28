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Una panchina viola a Travedona Monate per accendere la luce sulla fibromialgia

Appuntamento sabato 30 maggio per una mattinata di sensibilizzazione, ma anche per stare bene insieme

fiocco viola fibromialgia
Incontri

30 Maggio 2026

Sabato 30 maggio, alle 10:00, sul piazzale Don Mario Gandini di fronte al municipio di Travedona Monate, è in programma l’inaugurazione di una panchina viola, un piccolo rinfresco e un punto informativo per far luce su una patologia ancora troppo invisibile. Una mattina dedicata all’ascolto, alla condivisione e all’informazione per dare voce a chi convive ogni giorno con una malattia poco conosciuta ma estremamente invalidante.

L’iniziativa di sensibilizzazione sulla fibromialgia, è organizzata dell’Associazione Italiana Sindrome Fibromialgia AISF odv, con il patrocinio del Comune di Travedona Monate. Momento centrale della mattinata sarà l’inaugurazione ufficiale della nuova panchina, che porterà inciso lo slogan: “Il nostro dolore merita riposo”.

La fibromialgia è una sindrome cronica caratterizzata da un forte dolore muscoloscheletrico diffuso, stanchezza persistente, disturbi del sonno e altre problematiche che incidono profondamente sulla qualità della vita di chi ne soffre. In Italia colpisce circa due milioni di persone, ma è una patologia che attende ancora un pieno riconoscimento ufficiale. Iniziative come questa sono fondamentali per rompere il silenzio, fare rete e far sentire i pazienti meno soli.

La panchina, colorata di viola (colore simbolo della patologia), non vuole essere solo un arredo urbano, ma un monito costante all’attenzione e alla comprensione, un luogo di sosta e riflessione dedicato a tutti pazienti fibromialgici del territorio. L’evento sarà però anche un momento di convivialità e incontro aperto a tutta la cittadinanza, ai pazienti e ai loro familiari. Durante la mattinata, i volontari dell’AISF allestiranno un punto informativo per distribuire materiale utile, rispondere alle domande sulla malattia e fornire orientamento.

«Nel piazzale del Comune c’è già la Panchina Rossa per combattere la violenza contro le donne – la prima installata dalla nostra amministrazione – sottolinea il sindaco Angelo Fiombo –. Con questa panchina viola della fibromialgia, iniziamo un piccolo “percorso della memoria” attraverso l’installazione di panchine di diversi colori che interrogano i cittadini su problema che e patologie che meritano maggiore attenzione».

28 Maggio 2026
Redazione VareseNews
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