Una passeggiata tra i lavatoi: Cittiglio inaugura la “Via dell’Acqua”
Sabato 16 maggio (partenza da San Biagio alle ore 16) la camminata tra i luoghi simbolo dell'acqua disseminati tra le varie frazioni del paese
Un percorso tra storia, acqua e tradizioni popolari per riscoprire gli antichi lavatoi di Cittiglio. Sabato 16 maggio prenderà ufficialmente il via il museo all’aperto “Via dell’Acqua Cittigliese”, iniziativa che accompagnerà cittadini e visitatori in una passeggiata culturale immersa nel verde, nelle vie del paese valcuviano e nella memoria del territorio.
Il ritrovo è fissato alle 16 in piazzetta San Biagio, punto di partenza dell’itinerario che toccherà alcuni dei lavatoi storici del paese, simboli di una quotidianità che per decenni ha scandito la vita delle comunità locali. Il percorso si snoderà attraverso diverse tappe: alle 16.20 il lavatoio del Molinaccio, alle 16.40 quello di via Volta, alle 16.55 il lavatoio di Pianella, alle 17.10 il lavatoio di Cittiglio Alto, alle 17.30 il lavatoio delle Fracce e infine, alle 18, il lavatoio delle Cascine.
L’iniziativa organizzata dall’amministrazione comunale vuole valorizzare il patrimonio storico e ambientale cittigliese, trasformando i vecchi lavatoi in vere e proprie tappe di un museo diffuso all’aria aperta. Un’occasione per conoscere più da vicino luoghi spesso nascosti ma profondamente legati alla storia sociale del territorio.
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