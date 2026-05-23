Una “scia” arancione attraversa Varese: in cento per “Varese in Cammino”

Una lunga “scia” arancione ha attraversato nella mattinata di sabato 23 maggio le vie del centro di Varese. Sono state circa cento le persone che hanno preso parte a “Varese in Cammino 2026”, la manifestazione dedicata al benessere, al movimento e alla socialità partita dai Giardini Estensi e aperta per la prima volta a tutta la cittadinanza.

L’evento, promosso dalla Federazione Italiana Camminatori Sportivi insieme al progetto “Vivi l’Età” di Meritene, ha coinvolto numerosi gruppi di cammino provenienti da tutto il territorio provinciale, oltre a tanti cittadini che hanno scelto di partecipare alla passeggiata urbana di circa sei chilometri.

A rendere ancora più riconoscibile la manifestazione sono state le magliette arancioni indossate dai partecipanti, che hanno colorato il percorso nel cuore della città.

«Per la prima volta abbiamo aperto questa iniziativa al pubblico e alla cittadinanza – racconta l’organizzatrice Melania Grimaldi – e molti hanno risposto con entusiasmo. Sono arrivati tanti gruppi di cammino del Varesotto e vedere questa bella scia arancione è stata una grande soddisfazione».

L’obiettivo della manifestazione era quello di promuovere il movimento quotidiano come strumento di prevenzione e benessere psicofisico, incoraggiando le persone a vivere il cammino come una sana abitudine da inserire nella routine quotidiana. «Il nostro obiettivo – prosegue Grimaldi – è incitare le persone a muoversi all’aperto, a rendere il movimento quasi un obbligo verso sé stessi. Per stare bene».

Tra i gruppi presenti anche il GCC San Martino, che ha voluto ringraziare pubblicamente gli organizzatori per l’accoglienza ricevuta durante la manifestazione. «Abbiamo trascorso una splendida mattinata alla rassegna “Varese in Cammino” – hanno commentato i partecipanti -. Siamo stati onorati dello spazio concessoci per raccontare le attività e il modus operandi del nostro gruppo di cammino. Molto piacevolmente ci è stato consegnato il gagliardetto in segno di ringraziamento».

Il gruppo ha sottolineato anche l’atmosfera positiva della giornata: «Abbiamo attraversato le vie della città in maniera molto ordinata, pur in mezzo al traffico del sabato mattina. Ci siamo soffermati nei parchi delle ville del centro per ammirarne l’unicità e abbiamo camminato a un passo adeguato a tutti. Insomma una mattinata ben riuscita, arricchita anche dai saluti delle autorità».