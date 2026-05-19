Una serata di meditazione, parola e musica nella chiesa di San Giacomo a Comabbio

Una riflessione sui Donoi dello Spirito Santo. Ognuno sarà introdotto da una lettura, seguito da una meditazione e impreziosito da un’esecuzione musicale dal vivo

Sabato 23 maggio alle 21:00, la chiesa di San Giacomo a Comabbio diventa il palcoscenico per un momento di meditazione sui Sette Doni dello Spirito Santo.

Un evento che nasce dall’unione di preghiera, riflessione e grande musica, in un percorso spirituale e artistico di alto livello. Ogni Dono dello Spirito Santo sarà introdotto da una lettura, seguito da una meditazione e impreziosito da un’esecuzione musicale dal vivo.

A guidare le meditazioni sarà don Nicola Porcellini, mentre Natascha Padoan sarà la voce recitante che accompagnerà il pubblico nella riflessione. La serata scorrerà sulle musiche interpretate da Federico Curioni (violino) e da Daniele Curioni (violoncello).

Saranno proposte musiche di Johann Sebastian Bach, Jules Massenet, Eugène Ysaÿe e Ahmed Adnan Saygun.

L’iniziativa vuole offrire un’occasione di raccoglimento e bellezza in un luogo ricco di spiritualità come la storica chiesa di San Giacomo, attraverso il linguaggio universale della musica e della Parola. L’ingresso sarà libero e aperto a tutti.