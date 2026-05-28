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Lombardia

Una “Stella” per le ASST Sette Laghi e Valle Olona per l’impegno nella donazione di organi

Nel 2025 in Lombardia effettuati 941 trapianti con un numero di donatori superiore alla media nazionale italiana

premiazione per trapianti

Anche le aziende ospedaliere del Varesotto tra le protagoniste della cerimonia organizzata a Palazzo Pirelli dalla Fondazione Trapianti ETS per premiare le strutture lombarde impegnate nella promozione della donazione di organi e tessuti. A ricevere la “Stella della Donazione” sono state l’ASST Sette Laghi di Varese e l’ASST Valle Olona, riconosciute per il lavoro svolto nella rete trapiantologica regionale.

Il premio viene assegnato alle realtà sanitarie che si distinguono per l’organizzazione, la formazione del personale e le attività di sensibilizzazione sul tema della donazione. In totale sono state premiate diciannove strutture sanitarie lombarde appartenenti a undici province.

Durante la mattinata sono stati presentati anche i dati regionali relativi ai trapianti: nel 2025 in Lombardia sono stati effettuati 941 trapianti, confermando la regione al primo posto in Italia per numero di interventi. I donatori sono oggi 34 per milione di abitanti, un dato superiore alla media nazionale.

Nel corso dell’evento il presidente del Consiglio regionale Federico Romani ha sottolineato il valore della rete sanitaria lombarda e dell’impegno di medici, infermieri e volontari nel promuovere la cultura della donazione.

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Pubblicato il 28 Maggio 2026
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