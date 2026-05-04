“Una storia di Design Ceramico”: alla Fondazione Morandini di Varese la mostra che unisce Laveno al mondo

La Fondazione Marcello Morandini di Varese si prepara a inaugurare un nuovo percorso espositivo che celebra l’eccellenza della ceramica lavenese e la sua evoluzione nel tempo. Sabato 9 maggio 2026, alle ore 14:00, aprirà al pubblico la mostra “Una storia di Design Ceramico”, un progetto curato da Fabio Carnaghi che mette in luce il legame profondo tra la tradizione storica del design e le nuove tendenze contemporanee, nate dall’intuizione dello stesso Marcello Morandini.

Dalla visione di Morandini al Premio MIDeC

L’esposizione ripercorre una storia iniziata nel 1997, anno in cui Marcello Morandini, allora presidente del Museo di Cerro di Laveno Mombello, istituì con lungimiranza un premio biennale dedicato al design ceramico. Il percorso espositivo presenta le opere di tre icone del settore: Antonia Campi, Ambrogio Pozzi e Marcello Morandini, tutti legati dal conferimento del Premio Internazionale. A queste eccellenze storiche si affianca una selezione di opere provenienti dalle quattro edizioni del Premio MIDeC, iniziativa che dal 2019 l’Associazione Amici del MIDeC porta avanti per valorizzare il design ceramico attuale.

Un omaggio a Josef Albers e alla percezione del colore

Accanto alla narrazione ceramica, la Fondazione arricchisce la sua offerta culturale con altri due spazi espositivi. Il primo è dedicato a Josef Albers con l’installazione “Interaction of Color”. Si tratta di una stanza interamente riservata all’indagine sulla percezione ottica e sulle dinamiche relazionali del colore, un omaggio al grande maestro che resterà visitabile fino al 20 dicembre 2026. Questo spazio si propone come un luogo immersivo per lo studio e la contemplazione delle teorie cromatiche.

Il futuro del museo: la scultura che diventa ascensore

La terza proposta, visibile fino al 7 giugno, è intitolata “Una scultura che diventa ascensore”. In questa sala viene documentato il complesso processo di sviluppo e costruzione del monumentale ascensore del museo, la cui ultimazione è prevista per la fine del 2026. Attraverso un percorso articolato, i visitatori possono scoprire come un elemento funzionale si trasformi in una vera e propria opera scultorea, integrandosi perfettamente nell’architettura della sede di via Del Cairo.

Orari e informazioni per la visita

La mostra principale sulla ceramica e l’esposizione sull’ascensore saranno aperte fino al 7 giugno 2026. Gli appassionati potranno accedere alla Fondazione il giovedì dalle 15 alle 18, mentre dal venerdì alla domenica il museo osserverà l’orario 10-13 e 14-18. L’iniziativa gode del patrocinio dell’AiCC – Associazione Italiana Città della Ceramica e vede la partecipazione di numerosi artisti internazionali, tra cui Sandra Baruzzi, Eloisa Gobbo, Karin Putsch Grassi e molti altri protagonisti della scena contemporanea.