Una storia di serie A e spiritualità, danze dal mondo e un giovane rapper nel venerdì di Radio Materia

Tre appuntamenti in diretta in questo venerdì su Radio Materia a partire dalle 16,30 con Soci All Time, alle 18 Chi l’avrebbe mai detto e alle 20 NOIse.

16,30 Soci All Time

Oggi ci muoviamo al ritmo di Danze dal mondo, un’associazione che promuove la danza e il ballo come espressione della vitalità e della bellezza dei popoli del mondo. Con noi in studio ci sarà Maria Luisa Taberini, insegnante di ballo e in particolare conosciuta nel mondo del tango.

18,00 Chi l’avrebbe mai detto

Protagonista una coppia che ha costruito la propria vita tra l’Italia e il Brasile. Cinzia e suo marito Victor Vallerini, promessa del calcio e della Lazio di Zoff degli anni ’90 che ad un certo punto ha scelto di seguire la propria vocazione spirituale.

20,00 NOIse – voce alle nuove generazioni

Il rap torna nella trasmissione di Arianna Bonazzi con la storia di Capalbo, un giovane rapper della provincia di Varese che racconterà il suo percorso artistico e umano nel contesto in cui vive.

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