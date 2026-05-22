Una storia di serie A e spiritualità, danze dal mondo e un giovane rapper nel venerdì di Radio Materia
Gli appuntamenti del pomeriggio/sera su www.radiomateria.it
Tre appuntamenti in diretta in questo venerdì su Radio Materia a partire dalle 16,30 con Soci All Time, alle 18 Chi l’avrebbe mai detto e alle 20 NOIse.
16,30 Soci All Time
Oggi ci muoviamo al ritmo di Danze dal mondo, un’associazione che promuove la danza e il ballo come espressione della vitalità e della bellezza dei popoli del mondo. Con noi in studio ci sarà Maria Luisa Taberini, insegnante di ballo e in particolare conosciuta nel mondo del tango.
18,00 Chi l’avrebbe mai detto
Protagonista una coppia che ha costruito la propria vita tra l’Italia e il Brasile. Cinzia e suo marito Victor Vallerini, promessa del calcio e della Lazio di Zoff degli anni ’90 che ad un certo punto ha scelto di seguire la propria vocazione spirituale.
20,00 NOIse – voce alle nuove generazioni
Il rap torna nella trasmissione di Arianna Bonazzi con la storia di Capalbo, un giovane rapper della provincia di Varese che racconterà il suo percorso artistico e umano nel contesto in cui vive.
Qui trovate la pagina in cui è possibile ascoltare Radio Materia in diretta, il nostro palinsesto e tutti i podcast prodotti da noi: www.radiomateria.it
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