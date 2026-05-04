Una “tangenziale verde” intorno a Somma: si inaugura il Grande Anello Verde Sommese

“Un percorso tracciato di 25 km, tra boschi, paludi, torrenti e lo spettacolo della valle del Ticino. È il Grande Anello Verde di Somma Lombardo, un progetto che per ora è ancora sulla carta ma che punta a diventare reale”.

Così scrivevamo sei anni fa, parlando dell’idea del Cai sommese.

E a distanza di sei anni si può dire che il Gavs ora è davvero realtà: dopo una presentazione pubblica l’8 maggio, il 16 maggio ci sarà la grande camminata inaugurale del sentiero segnalato, che attraversa la brughiera e le aree umide, tocca monumenti frutto del lavoro dell’uomo (dalla Preistoria al Novecento, passando per Medioevo e Risorgimento) e scorci naturalistici unici.

“Parliamo di una tangenziale verde composta da sentieri esistenti e strade bianche, nata con l’obiettivo di diffondere la percezione del valore del nostro paesaggio: un territorio ricco di inaspettato fascino naturalistico e storico che è in grado di trasformarsi in un’arena ideale per gli amanti della natura in cerca di bellezza”, spiega una nota dal Cai.

Frutto di un’idea dell’architetto Andrea Zanardi, ( già vicepresidente sezionale per oltre tre mandati), il progetto è stato abbracciato e sviluppato con passione dalla a sezione CAI Somma che in questi anni ha lavorato con il Parco del Ticino e l’amministrazione comunale per renderlo un percorso concreto al servizio della città. “Oggi siamo lieti di inaugurare ufficialmente l’itinerario, ora provvisto di segnaletica dedicata”.

La grafica del Cai di Somma che individua anche i principali punti d’attrazione lungo il Gavs

La genesi è stata quasi decennale, ha richiesto l’inserimento nel catasto sentieri. Alla fine l’ultimo atto è stata la posa fisica dei cartelli, che ha impegnato una quindicina di volontari Cai sul lungo “perimetro” intorno alla città di Somma, tra boschi e brughiera (nella foto di apertura e in quelle successive).

«In tutto sono circa 40 pali posati. Abbiamo volutamente deciso di usare il più possibile pali già esistenti, per minimizzare l’impatto sul territorio» spiega Zanardi. La segnaletica consiste in frecce che forniscono le indicazioni in modo che l’escursionista possa fare il giro in senso orario o antiorario, secondo le sue preferenze. «Ci sono poi circa 27 tabelle località che forniscono informazioni sui siti di interesse, tutte provviste di QR code che rimanda al sito dove possono essere consultate maggiori informazioni».

Lungo ben 25 km, viene pensato per essere percorso anche per sezioni: a Nord fanno da padrone le aree umide, a Sud la brughiera, a Ovest le testimonianze dell’attività aviatoria e del periodo bellico, a Est sono protagonisti il fiume Ticino e le sue acque, che al Panperduto danno vita anche al canale Villoresi e al canale industriale (che diventa, più avanti, naviglio Grande).

“Questo traguardo, fondamentale per rendere il percorso accessibile a tutti, è stato possibile grazie al sostegno economico dell’Amministrazione Comunale e all’impegno dei volontari della sezione CAI Somma Lombardo”.

La presentazione e l’inaugurazione

Venerdì 8 maggio, alle 21:00, Andrea Zanardi racconterà la genesi del progetto alla sede di Fondazione Casolo (Via Risorgimento, Somma Lombardo).

Mentre sabato 16 maggio sarà il grande giorno dell’inaugurazione, con una giornata intera dedicata a percorrere insieme il nuovo itinerario segnalato. La partenza è sabato 16 maggio, alle 9:00, dal santuario Madonna della Ghianda (località Mezzana).

Si potrà scegliere tra un percorso breve di 4 km (un piccolo anello adatto a tutti della durata di poco più di un’ora) oppure il più impegnativo giro completo di 25 km, “un’escursione di circa 5-6 ore che richiede buon allenamento e pranzo al sacco”. L’inaugurazione è organizzata in grande stile: in caso di necessità in più punti lungo il percorso i volontari della sezione saranno disponibili per recuperare le persone che non intendono proseguire e portare a termine l’intero percorso.