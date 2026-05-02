Una via per Giannino Landoni a Fagnano Olona, il progetto verso l’inaugurazione

A Fagnano Olona si avvicina l’intitolazione di una via a Giannino Landoni, imprenditore meccanotessile scomparso nel 2023. Si è concluso infatti l’iter amministrativo che porterà al riconoscimento ufficiale, con il decreto prefettizio già emanato nei mesi scorsi.

L’iter per l’intitolazione

La proposta era stata presentata nel settembre 2025 dall’Associazione Enrico Dell’Acqua, che aveva chiesto al Comune di Fagnano Olona di intitolare la via privata Busto Arsizio-Cassano Magnago al proprio “socio d’onore”. La richiesta è stata accolta all’unanimità dalla Giunta comunale.

Successivamente è arrivato anche il via libera istituzionale: il 7 gennaio scorso il prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello, ha firmato il decreto necessario per procedere con l’intitolazione.

Verso l’inaugurazione

Ora si attende l’ultimo passaggio formale. Il sindaco Marco Baroffio ha comunicato all’associazione che la Giunta esaminerà la delibera conclusiva e che verrà fissato un incontro per definire data e modalità della cerimonia di inaugurazione.

Gratitudine e soddisfazione per i promotori dell’associazione Enrico Dell’Aqua: «Unanime la condivisione per un atto di gratitudine verso un personaggio che ha saputo, con sacrifici, trasformare l’ingegno meccanico in un’eccellenza internazionale oltre a alorizzare il Made in Italy descritto nel volumetto autobiografico “Come ho fatto”

Un riconoscimento alla figura di Landoni

L’intitolazione nasce come segno di riconoscenza verso una figura che ha lasciato un’impronta significativa nel tessuto economico e sociale del territorio. Landoni è ricordato come imprenditore capace di portare l’ingegno meccanico a livelli di eccellenza internazionale, contribuendo alla valorizzazione del Made in Italy.

Accanto all’attività imprenditoriale, viene sottolineato anche il suo impegno nel sociale, portato avanti con discrezione attraverso donazioni e sostegno ai più bisognosi.

Un simbolo per la comunità

La nuova via rappresenterà un riconoscimento permanente da parte della comunità locale. Un segnale che arriva in un momento complesso per l’economia, segnato da tensioni internazionali che incidono anche sull’export italiano. Il progetto si inserisce inoltre nel solco delle attività dell’Associazione Enrico Dell’Acqua, realtà culturale dedicata al “Principe Mercante” bustocco, figura storica dell’imprenditoria italiana.