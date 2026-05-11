Un’estate da palcoscenico: a Varese il campo estivo che unisce arte e divertimento
Un’estate tra palcoscenico e creatività: a Varese bambini e ragazzi scoprono talento e divertimento
Un’estate all’insegna della creatività, del movimento e dell’espressione artistica: torna a Varese l’Art Music Camp, il campo estivo organizzato da M.Art.E – Scuola dello Spettacolo, pensato per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni.
Un’esperienza completa, nel cuore della città, che unisce teatro, musica, danza e laboratori creativi in un unico percorso coinvolgente, dove ogni partecipante può esprimersi, divertirsi e crescere.
Un campo estivo artistico nel cuore di Varese
L’Art Music Camp si svolge nella sede di M.Art.E in via Cavour 30, in posizione centrale e facilmente raggiungibile da tutta la provincia.
Il camp è strutturato in due periodi:
- dal 6 luglio al 7 agosto 2026
- dal 24 agosto al 4 settembre 2026
È possibile iscriversi anche a singole settimane, con formule flessibili che permettono la partecipazione a giornata intera o mezza giornata, per venire incontro alle esigenze delle famiglie.
Attività tra musica, teatro e danza
Il punto di forza dell’Art Music Camp è la varietà delle attività proposte, tutte orientate allo sviluppo creativo dei bambini.
Durante la settimana, i partecipanti prendono parte a:
- Canto e musica, per esplorare la voce e il ritmo
- Teatro e musical, con improvvisazione e performance
- Danza hip-hop, per lavorare su coordinazione e movimento
- Laboratori artistici, tra pittura, scenografia e creazione di costumi
Ogni giornata alterna momenti di attività e relax, con un programma studiato per stimolare fantasia, socialità e capacità di lavorare in gruppo.
Il venerdì si esce: gite e scoperta del territorio
Una delle caratteristiche più apprezzate del camp è il venerdì dedicato alle gite.
Ogni settimana i bambini partecipano a uscite tra parchi, musei e luoghi simbolo della provincia di Varese, vivendo esperienze all’aria aperta e attività organizzate sul territorio.
Un modo per coniugare divertimento, scoperta e socializzazione, chiudendo la settimana in modo speciale.
Un’esperienza educativa oltre che divertente
L’Art Music Camp non è solo un centro estivo, ma un vero percorso educativo.
Attraverso le arti performative, i bambini sviluppano:
- creatività ed espressività
- sicurezza in sé stessi
- capacità comunicative
- spirito di collaborazione
Il tutto guidato da insegnanti qualificati, in un ambiente inclusivo e stimolante.
Iscrizioni aperte (posti limitati)
I posti sono limitati per garantire qualità e attenzione a ogni partecipante. È previsto anche uno sconto per chi si iscrive entro il 31 maggio.
Per informazioni e iscrizioni è possibile consultare la pagina ufficiale, cliccando qui.
Un’estate da protagonisti
Tra arte, gioco e nuove amicizie, l’Art Music Camp rappresenta una delle proposte più complete per l’estate dei bambini a Varese.
Un’occasione per salire sul palco, scoprire nuovi talenti e vivere settimane ricche di emozioni, in un contesto educativo e creativo pensato su misura per i più giovani.
Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a info@martevarese.it
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