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Campi Estivi 2026

Un’estate da vivere (e creare): a Cocquio torna il campus tra sport, arte e divertimento

Dal 29 giugno al 31 luglio il Leona Dance Center propone un campus per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni: attività all’aperto, sport e laboratori creativi per un’estate dinamica e ricca di esperienze

Campi estivi 2026

Un’estate pensata per bambini e ragazzi all’insegna dell’energia, della fantasia e dello stare insieme. Il Leona Dance Center presenta il suo Campus Creativo Estate 2026, un percorso educativo e ricreativo che accompagnerà i partecipanti per oltre un mese, dal 29 giugno al 31 luglio, negli spazi del Centro Commerciale Cocquio (galleria piano inferiore) e nel vicino Parco dell’Amicizia.

Il campus è rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni e propone una formula giornaliera dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 17.00, con la possibilità – su richiesta – di anticipare l’ingresso alle 7.30 e posticipare l’uscita fino alle 17.30, per venire incontro alle esigenze delle famiglie.

L’obiettivo è offrire un’esperienza completa, che unisca movimento, espressione e gioco. Il programma si articola infatti su tre direttrici principali:

  • attività all’aperto per gran parte della mattinata
  • attività sportive
  • laboratori creativi

Un mix pensato per stimolare le capacità motorie, la creatività e la socializzazione, in un ambiente strutturato ma allo stesso tempo dinamico e accogliente.

 

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Accanto alle attività artistiche e manuali, non mancheranno momenti dedicati allo sport e al gioco di gruppo, con particolare attenzione al coinvolgimento di tutti i partecipanti. Il campus si inserisce nella proposta del Leona Dance Center, realtà attiva sul territorio con iniziative dedicate ai più giovani e alla promozione del movimento come strumento educativo.

La sede, facilmente accessibile, consente di alternare spazi interni organizzati e momenti all’aria aperta, offrendo così una proposta varia lungo tutto l’arco della giornata.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero +39 338 3826021 oppure scrivere a leonadancecenter@gmail.com.

Un’opportunità per vivere l’estate in modo attivo e creativo, costruendo nuove amicizie e sperimentando attività diverse, sotto la guida di educatori e istruttori qualificati.

ISCRIVITI QUI

Leona Dance Center
Contrada Tagliabò 12, Cocquio Trevisago
T: +39 338 3826021
Contatti mail: leonadancecenter@gmail.com
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Pubblicato il 04 Maggio 2026
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