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Bambini

Campi Estivi 2026

Un’estate tra giocoleria, acrobazie e fantasia: torna Baulé, il centro estivo della Scuola di Circo SbocciArte

Tra giocoleria, equilibrismo, teatro, acrobatica aerea, magia, musica e bolle di sapone, i partecipanti potranno sperimentare tante discipline in un ambiente accogliente e stimolante

Baulé

Un’estate diversa dal solito, fatta di colori, creatività e meraviglia. È quella proposta da Baulé – Circus Summer Camp, il centro estivo organizzato dalla Scuola di Circo SbocciArte, pensato per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Un’esperienza che unisce gioco, movimento e arte circense, dove ogni giornata diventa un’occasione per scoprire nuovi talenti e vivere avventure fuori dall’ordinario.

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Baulé – Circus Summer Camp 4 di 21
Scuola di Circo SbocciArte
Scuola di Circo SbocciArte
Scuola di Circo SbocciArte
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Tra giocoleria, equilibrismo, teatro, acrobatica aerea, magia, musica e bolle di sapone, i partecipanti potranno sperimentare tante discipline in un ambiente accogliente e stimolante, accompagnati dagli insegnanti della scuola e da artisti ospiti che durante l’estate porteranno laboratori ed esperienze speciali.

Baulé non è soltanto un centro estivo, ma un luogo dove i bambini possono esprimersi liberamente, imparare divertendosi e costruire relazioni attraverso il gioco e il movimento. Accanto alle attività circensi ci saranno anche momenti dedicati ad artigianato, danza, attività creative e incontri speciali.

Sedi

Madonna in Campagna, da 3 a 14 anni
Scuola Primaria A.Manzoni – via Madonna in Campagna 5, Gallarate
Dal 22 giugno al 31 luglio
Moriggia, da 3 a 11 anni
Scuola Primaria Moriggia – via Leopoldo Gasparotto 2, Gallarate
Dal 1 al 31 luglio

Orari e costi 

  • Tempo pieno (dalle 8 alle 18) –> 130 euro a settimana
  • Mattina (dalle 8 alle 12.30) –> 100 euro a settimana
  • Pomeriggio (dalle 14 alle 18) –> 100 euro a settimana
  • Quota di iscrizione per chi non frequenta la Scuola di Circo: 25 euro (si paga una volta sola)

* Ingresso dalle 8 alle 9 – inizio attività ore 9.15

** Possibilità di rimanere durante tutta la durata del pranzo anche per chi sceglie solo la mattina o solo il pomeriggio

Info utili

  • 10% di sconto dal secondo fratello
  • Gadget acquistabili al centro (magliette, borracce, cappellini)
  • Possibili gite opzionali durante la settimana
  • Possibilità di pranzare al sacco o avvalersi del servizio mensa fornito dalla Cooperativa Il Seme – Costo mensa 40 euro a settimana (servizio da richiedere entro il giovedì della settimana precedente)
  • Obbligatorio presentare un certificato medico sportivo in corso di validità

Per informazioni e prenotazioni è possibile visitare il sito www.sbocc.it oppure contattare il numero 347 2785195.

Per iscrizioni compila il form cliccando qui 

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di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 22 Maggio 2026
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