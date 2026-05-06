Università dell’Insubria sul podio nazionale: neolaureato in Infermieristica premiato a Bologna

Un riconoscimento nazionale e una proiezione internazionale: il corso di laurea in Infermieristica dell’Università dell’Insubria porta a casa un risultato di prestigio grazie a Mattia Giussani, neolaureato premiato con il terzo posto per la miglior presentazione orale alla sessione precongressuale del 44° Congresso SIAN, svoltosi il 4 maggio a Bologna. Non solo: Giussani è già atteso all’ESNO Congress 2026 — European Specialist Nurses Organisation — in programma a Roma dal 4 al 6 giugno, dove terrà una comunicazione orale davanti a una platea internazionale.

Laureatosi all’Insubria il 17 novembre 2025, Giussani lavora oggi in un reparto di neuroriabilitazione per gravi cerebrolesioni acquisite. La sua tesi, sviluppata nell’ambito di un protocollo di ricerca approvato dal Comitato etico dell’ateneo, era intitolata “Studio etnografico finalizzato alla costruzione dei repertori di competenze infermieristiche” e ha affrontato il tema delle competenze professionali in area nefrologica, dalla nefrologia alla dialisi fino al trapianto, in contesti ad elevata complessità assistenziale. Obiettivo del lavoro: costruire repertori strutturati di competenze coerenti con il quadro europeo e italiano delle qualificazioni, a sostegno della formazione avanzata e del riconoscimento pubblico del ruolo infermieristico.

La ricerca è stata condotta all’interno dell’ASST dei Sette Laghi, dove sono stati intervistati infermieri afferenti alla Direzione aziendale delle professioni sanitarie e sociali. Il coordinamento scientifico è stato curato da Francesca Reato, principal investigator e relatrice della tesi, con la correlazione di Morena Orsi e la supervisione del professor Giulio Carcano, direttore del Dipartimento di Medicina e innovazione tecnologica. Tra gli sperimentatori figurano anche il presidente del corso di laurea Fabio Angeli e il professor Giuseppe Ietto.

«Un risultato che valorizza la qualità della formazione infermieristica dell’Università dell’Insubria e il contributo dei suoi studenti alla ricerca scientifica in ambito sanitario», ha commentato Angeli.