Uno zaino per respirare”, il viaggio di Antonia Bonifacio tra fragilità, rinascita e ricerca di sé

Si intitola “Uno zaino per respirare” il libro d’esordio di Antonia Bonifacio, pubblicato nella Collana Nuovo Rinascimento Milano edita da Passerino Editore. Un’opera che parte dall’esperienza del viaggio per raccontare qualcosa di più profondo: il bisogno di fermarsi, cambiare prospettiva e ritrovare il proprio posto nel mondo.

Il volume non è un semplice diario di viaggio. Attraverso mail, riflessioni, frammenti quotidiani e confessioni personali, l’autrice accompagna il lettore dentro un anno vissuto lontano dall’Italia, nella Repubblica Ceca, in quelli che lei stessa definisce i “confini del mondo”. Ma il vero confine attraversato nel libro non è geografico: è interiore.

“Uno zaino per respirare” racconta spaesamento, solitudine, nostalgia e paura del cambiamento, ma lo fa con una scrittura diretta, spontanea e attraversata da una leggerezza ironica che rende il racconto vicino e riconoscibile.

Tra nuove culture, difficoltà linguistiche, incontri inattesi e momenti di crisi, il viaggio diventa un’occasione di trasformazione personale. Non una fuga, quindi, ma un percorso per imparare a stare nel cambiamento e a dare un nome alle proprie fragilità.

Il libro parla a chi, almeno una volta, si è chiesto che direzione prendere. A chi ha sentito il peso delle certezze, il bisogno di partire, la voglia di rallentare o semplicemente il desiderio di respirare meglio dentro la propria vita.

Con “Uno zaino per respirare”, Antonia Bonifacio consegna ai lettori una testimonianza personale e generazionale, capace di intercettare domande molto attuali: cosa voglio fare della mia vita? Dove mi sento davvero a casa? Come si ricomincia quando le certezze non bastano più?

Il libro è disponibile in formato e-book sulle principali piattaforme online, tra cui Amazon, Ibs e Feltrinelli. La versione cartacea può essere richiesta scrivendo a autori@4newrenaissance.com