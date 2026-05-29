Urla e ladri in fuga tra le case a Daverio: cittadino li insegue in bici e li filma

Urla che squarciano la mattinata di Daverio, due uomini che corrono attraverso un prato, una siepe attraversata di slancio e poi la fuga a bordo di un’Audi che sgomma via tra gli insulti dei presenti.

È la scena ripresa in un video con il cellulare nella mattinata di giovedì 28 maggio, in via XXV Aprile a Daverio, la strada che conduce in direzione di Mornago, da un cittadino che si trovava in bicicletta quando ha sentito alcune persone gridare “ladri, ladri, al ladro”.

Il residente ha estratto il cellulare e ha cominciato a riprendere, inseguendo i due sospetti mentre tagliavano un prato a ridosso delle abitazioni. I due, una volta superata una siepe, sono saliti a bordo di un’Audi e si sono allontanati a forte velocità, mentre i presenti li apostrofavano.

La conferma del sindaco: “Targa clonata”

Sull’episodio è intervenuto il sindaco Marco Colombo, che ha confermato la veridicità del filmato e fornito i primi elementi delle indagini in corso.

“Grazie al video, le forze dell’ordine e la Polizia Locale si sono immediatamente attivate – ha dichiarato il primo cittadino –. La targa del veicolo risultava chiaramente clonata, ma dalle immagini sono visibili l’autista e, in parte, anche i due rapinatori in fuga. Gli investigatori stanno effettuando verifiche attraverso i fermo immagine acquisiti”.

Il sindaco ha rivolto un ringraziamento al cittadino che ha ripreso la scena: “È intervenuto con grande tempestività, mettendo a rischio anche la propria incolumità”.

Colombo ha poi inquadrato l’episodio in un contesto più ampio: “Purtroppo episodi di questo tipo non sono rari. Per questo motivo, sia l’attività del gruppo Controllo del Vicinato sia il sistema di videosorveglianza stanno assumendo un ruolo sempre più importante”. E ha concluso esprimendo “totale vicinanza ai cittadini che hanno subito questa grave situazione”.

Le indagini sono in corso e i fermo immagine estratti dal video del cittadino rappresentano al momento uno degli elementi principali su cui stanno lavorando gli inquirenti.