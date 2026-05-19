“Valditara, prova a leggermi prima di cancellarmi”: manifesti affissi fuori dai licei di Varese

Nella notte, i militanti del fulmine cerchiato, del Blocco Studentesco, hanno affisso nei licei della città una serie di manifesti raffiguranti pensatori e autori fondamentali della cultura europea – tra cui Spinoza, Fichte, Schelling e Manzoni – accompagnati dalla frase: “Valditara, prova a leggermi prima di cancellarmi”

«L’iniziativa – si legge nella bnota a firma del Blocco studentesco – nasce come denuncia contro il progressivo impoverimento culturale della scuola italiana per mano del ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara, che negli ultimi anni ha orientato la scuola verso un modello aziendale e utilitaristico, dove la formazione critica viene sacrificata in favore di competenze immediate e spendibili sul mercato».

«Ogni scelta sui programmi scolastici rappresenta una precisa visione del mondo. Eliminare o marginalizzare autori complessi e radicali significa privare gli studenti degli strumenti necessari per comprendere la realtà, sviluppare spirito critico e costruire una coscienza autonoma».

«Una scuola ridotta a semplice fabbrica di competenze produce individui più fragili culturalmente e più facilmente omologabili. Noi rivendichiamo invece una formazione solida, esigente e profondamente culturale, capace di trasmettere identità, pensiero e senso storico».

Con questa iniziativa, il Blocco Studentesco intende accentuare il dibattito sul ruolo della scuola e sulla necessità di difendere il patrimonio filosofico, letterario e culturale italiano ed europeo contro ogni tentativo di semplificazione e svuotamento.