Value investing: cos’è e come funziona la strategia dei grandi investitori
Un approccio basato su metodo e pazienza per investire con maggiore consapevolezza, evitando le scelte impulsive dettate dai mercati
Non è una questione di fortuna, né di seguire le mode del momento. Il value investing è un metodo basato su analisi, pazienza e visione a lungo termine. Un approccio che negli anni ha guidato alcune delle menti più brillanti della finanza mondiale.
Perché molti investitori sbagliano
Quando i mercati salgono o scendono rapidamente, è facile lasciarsi influenzare dalle emozioni:
- si compra quando i prezzi sono già alti (spinti dall’entusiasmo)
- si vende quando i prezzi scendono (per paura)
Questo comportamento spesso porta a risultati deludenti.
Il value investing nasce proprio come alternativa a questo modo impulsivo di investire.
Cos’è il value investing (spiegato in modo semplice)
Il principio è intuitivo: acquistare un bene che vale 1 euro pagandolo 50 centesimi.
Applicato alla Borsa significa comprare azioni di aziende solide quando il loro prezzo è inferiore al loro reale valore.
In altre parole: non si compra un’azione, si compra una parte di un’azienda.
Questo cambia completamente prospettiva.
Come ragiona un investitore “value”
Chi segue questa strategia non guarda solo il prezzo in Borsa, ma analizza l’azienda nel suo complesso:
- bilanci
- utili
- debiti
- prospettive future
- vantaggi competitivi
È lo stesso approccio che si avrebbe valutando l’acquisto di un negozio o di un’attività sul territorio.
I 4 principi fondamentali del value investing
1. Valore intrinseco
Si cerca di capire quanto vale davvero un’azienda, indipendentemente dalle oscillazioni del mercato.
2. Margine di sicurezza
Si investe solo quando il prezzo è significativamente più basso del valore reale, per ridurre i rischi.
3. Approccio controcorrente
Spesso si compra quando altri vendono per paura, evitando di seguire il comportamento della massa.
4. Orizzonte di lungo periodo
Non si punta al guadagno veloce, ma alla crescita costante nel tempo.
Chi utilizza questa strategia
Il value investing è stato reso celebre da alcuni dei più grandi investitori della storia:
- Benjamin Graham
- Warren Buffett
- Peter Lynch
Tutti accomunati da un approccio disciplinato e razionale che, nel tempo, ha dimostrato di funzionare.
Perché il value investing può fare la differenza
Questo metodo insegna a:
- evitare decisioni impulsive
- investire con maggiore consapevolezza
- costruire valore nel tempo
Non garantisce guadagni immediati, ma punta a risultati più solidi e sostenibili nel tempo.
Investire con metodo e consapevolezza: a chi rivolgersi?
Nota: questo contenuto ha finalità informative e non costituisce consulenza finanziaria personalizzata. Investire comporta rischi, inclusa la possibile perdita del capitale.
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