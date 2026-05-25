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Vandalismo contro la disabilità: devastata la sede dell’associazione “L’Orizzonte” di Castronno

L'atto vandalico è andato in scena nella notte tra venerdì e sabato all'interno dello stabile concesso in comodato d'uso dal Comune all'interno dell'ex scuola materna del paese

Caricamento temporaneo per contributo 17797230509hrhpnz72w1ktai0

Un atto di puro vandalismo, privo di qualsiasi logica se non quella di distruggere, ha colpito la comunità di Castronno. Nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 maggio, ignoti si sono introdotti all’interno dell’ex scuola materna, lo stabile concesso in comodato d’uso dal Comune all’associazione “Orizzonte”, una realtà locale che si occupa di attività e progetti per persone con disabilità. I vandali hanno devastato i locali provocando ingenti danni alle strutture e agli arredi.

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Vandali alla sede dell’associazione “L’Orizzonte” di Castronno 4 di 9
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Ciò che rende l’episodio ancora più amaro è la totale assenza di beni di valore all’interno della struttura. Chi è entrato non lo ha fatto per rubare, ma con il deliberato intento di mettere a soqquadro e danneggiare gli spazi utilizzati quotidianamente dagli utenti dell’associazione.

L’amministrazione comunale di Castronno ha espresso immediata vicinanza all’associazione e si è già attivata per rispondere all’emergenza. Per non interrompere i servizi e le attività dedicate alle persone del centro, gli uffici comunali stanno valutando la possibilità di trovare una sistemazione temporanea idonea all’interno del paese.

«Condanno fortemente il gesto compiuto da questi vandali – il commento del sindaco Giuseppe Gabri -: un atto che la dice lunga sulla povertà umana di chi l’ha commesso. Colpire un luogo utilizzato dall’Orizzonte, associazione che si prende cura delle persone diversamente abili con impegno, sensibilità e spirito di servizio, significa colpire valori fondamentali come l’accoglienza, la solidarietà e l’attenzione verso i più fragili. Ancora più grave è aver acceso dei fuochi all’interno della struttura, mettendo a rischio un bene della collettività e il lavoro dei volontari».

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Pubblicato il 25 Maggio 2026
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