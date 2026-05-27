Varano Borghi piange Graziella Caporali Nanetti, anima del paese

Il paese di Varano Borghi si stringe intorno ai famigliari di Graziella Caporali Nanetti, punto di riferimento delle realtà culturali e di volontariato locali, scomparsa martedì 26 maggio.

Molto attiva all’interno della comunità varanese nell’ambito di diverse iniziative culturali e del Terzo settore, Graziella è stata tra i promotori di varie attività ricreative. Ha ricoperto ruoli di responsabilità all’interno di alcune associazioni come Gli Amici di Varano e l’Università del Tempo libero, promossa da Auser Varano.

Persona intellettualmente vivace e spiritosa, si è cimentata anche nel teatro amatoriale recitando con la compagnia teatrale varanese Alta Tensione profondendo impegno instancabile e contagioso entusiasmo.

Graziella Caporali Nanetti durante uno spettacolo teatrale

«La ricorderemo sempre con grande simpatia – scrivono gli amici di una vita –. Il suo esempio e il suo sorriso continueranno a ispirarci. Ai suoi cari le più sentite condoglianze di tutta la comunità varanese».