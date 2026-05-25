Varese abbraccia Michele Pertusi: al basso parmense il Premio Tamagno 2026

Il Salone Estense di Varese gremito di appassionati, lunghi applausi e un protagonista assoluto della lirica internazionale. È stata una domenica speciale quella del 24 maggio per gli amanti dell’opera, che hanno accolto per la prima volta in città il basso Michele Pertusi, insignito del Premio Tamagno 2026.

A consegnare il riconoscimento è stato il sindaco di Varese Davide Galimberti, che ha premiato il celebre interprete parmense nel corso della manifestazione organizzata dall’Associazione Amici della Lirica della Città Giardino. Il Premio Tamagno, istituito 45 anni fa, rappresenta uno dei riconoscimenti storici dedicati alle grandi voci maschili dell’opera lirica.

Attualmente impegnato nella produzione di “Nabucco” al Teatro alla Scala, con recite sold out fino a giugno, Pertusi ha voluto ringraziare il pubblico varesino con due celebri pagine verdiane: «Vieni, o Levita» da “Nabucco” e «Infelice! e tuo credevi» da “Ernani”, opera che segnò il suo debutto da protagonista oltre quarant’anni fa al Teatro Comunale di Modena.

L’intervista e la sorpresa di Attilio Fontana

Dopo l’esibizione il cantante è stato intervistato dal presentatore Davide Colombo, ripercorrendo le tappe principali della sua lunga carriera, dagli studi agli impegni internazionali che ancora oggi lo vedono protagonista nei più importanti teatri del mondo.

A sorpresa ha preso parte alla manifestazione anche il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, appassionato di musica lirica, che ha assistito all’evento dopo aver già inviato nei giorni precedenti un messaggio di sostegno all’iniziativa.

Sul palco era presente anche Antonio Monti, presidente degli Amici della Lirica di Varese e ideatore del Premio Tamagno nel 1981, anno in cui il riconoscimento venne assegnato a due leggende come Renata Tebaldi e Mario Del Monaco.

Successo anche per il concerto lirico

Grande apprezzamento anche per il concerto lirico dedicato a Michele Pertusi, che ha visto esibirsi il soprano varesino Claire Nesti, il baritono Cesare Kwon, il violoncellista bustocco Davide Lucio Cervi e il maestro Francesco Miotti al pianoforte.

Il programma ha proposto musiche di Verdi, Puccini, Giordano e Catalani, alternando pagine celebri ad altre meno conosciute. Il pubblico, entusiasta, ha chiesto il bis, ottenendo il duetto «Ah! Il Signore ti manda» da “Cavalleria rusticana” di Pietro Mascagni.

Una giornata che resterà nel ricordo degli appassionati varesini e che ha celebrato uno dei più importanti interpreti della lirica contemporanea.