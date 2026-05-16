Varese all’ultimo passo: in casa Ligorna la finale playoff per chiudere in bellezza

Ultimo passo di una lunga stagione per il Varese che domenica 17 maggio (ore 16) sarà impegnato a Genova, sul campo del Ligorna, per la finale playoff del Girone A di Serie D. Una finale che, come ormai arcinoto, non porta a nessuna promozione, nemmeno in considerazione alle ultime notizie provenienti dalla Liguria, che vogliono il Vado vicino alla rinuncia all’iscrizione alla Serie C dopo la vittoria – meritata – del campionato (leggi qui). La squadra genovese, che si è giocata il primo posto fino alle ultime giornate, è stata protagonista di un’annata molto positiva, chiusa con la bellezze di 72 punti – 16 in più del Varese – e che spera di coronare questa stagione con la vittoria dei playoff.

Di fronte però si troverà un Varese che a sua volta vuole confermare il proprio potenziale. La squadra di mister Andrea Ciceri arriva da un’ottima vittoria in casa della Biellese nella semifinale, prestazione che ha confermato l’ottimo momento di forma dei biancorossi, che si presenteranno a Genova con la voglia di ribaltare il pronostico e anche rifarsi delle due pesanti sconfitte subite in campionato, il 4-0 del girone di andata e il 3-1 al “Franco Ossola” nel ritorno. Come da regolamento, il Varese non potrà accontentarsi del pareggio, risultato che al termine dei supplementari premierebbe la squadra che ha fatto meglio in campionato, e quindi il Ligorna. Va da sé che Bruzone e compagni possono solo vincere per festeggiare.

«Siamo arrivati all’ultima partita della stagione e voglio ribadire il merito per quanto siamo riusciti a fare finora – anticipa mister Andrea Ciceri -. È una finale e abbiamo tutta l’intenzione di giocarcela nel miglior modo possibile. Affrontiamo una squadra che ha dimostrato di valere categorie superiori e che, per noi, è stata particolarmente ostica: durante il campionato contro il Ligorna abbiamo subito due sconfitte nette nel punteggio, anche se il ritorno è stato più combattuto. È un gruppo costruito e allenato per giocare costantemente in avanti, capace di capitalizzare al massimo il fattore campo. Essendo l’ultima sfida, è normale trovarsi di fronte l’ostacolo più difficile, considerando che per tutto l’anno siamo stati messi in difficoltà da loro».

«Mi aspetto il solito Ligorna – spiega l’allenatore biancorosso -, quello che ha conquistato tantissimi punti lottando per il vertice fino alle ultime giornate: una compagine che costruisce, corre e sa muovere palla con grande efficacia. Domenica scorsa hanno persino vinto una gara decisiva giocando in dieci contro undici per gran parte del tempo, a dimostrazione della loro forza mentale e tecnica. Da parte nostra, nella sfida di ritorno avevamo già mostrato dei miglioramenti rispetto all’andata, ma eravamo in casa; per questa finale abbiamo preparato alcune varianti tattiche. È evidente che dovremo mettere in campo una prestazione di altissimo livello, altrimenti ci aspetta una domenica estremamente dura».



DIRETTAVN – La gara è già iniziata sul nostro liveblog, offerto da Confident, Finazzi Serramenti, Nicora Azzate e Camera Condominiale di Varese (GUARDA QUI). Trovate da subito la presentazione del match e tutte le notizie del prepartita. Dalle ore 16.00 al via la diretta testuale per vivere la gara azione per azione, nella quale potrete commentare e interagire. A seguire commento, voci dalla sala stampa, foto e pagelle.

APPUNTAMENTO SU RADIO MATERIA

Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì alle ore 14. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.