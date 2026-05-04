Varese capitale nazionale della legalità: tre scuole della provincia tra i finalisti del Premio “Rocco Chinnici”

Varese si prepara a diventare il cuore italiano dell’educazione civica e della cultura della legalità. La città ospiterà infatti la cerimonia conclusiva della seconda edizione del Premio nazionale “Rocco Chinnici”, uno dei riconoscimenti più significativi nel panorama scolastico dedicati alla cittadinanza attiva, alla memoria civile e alla formazione delle nuove generazioni.

Il concorso, che ha visto la partecipazione di oltre cento scuole provenienti da tutta Italia, ha confermato una crescita costante, diventando un punto di riferimento nel mondo dell’istruzione. Tra i finalisti spicca anche la provincia di Varese, presente con tre istituti: la scuola primaria Locatelli dell’Istituto comprensivo Vidoletti, l’ISIS Valceresio di Bisuschio e le scuole primarie di Brenta e Cocquio Trevisago. Un risultato significativo che valorizza il lavoro quotidiano di dirigenti, docenti, famiglie e studenti e testimonia l’attenzione del territorio verso i temi della legalità e della partecipazione democratica.

Accanto ai finalisti, numerose altre scuole varesine hanno preso parte al Premio con impegno e passione, presentando progetti di grande valore formativo. Un segnale di una scuola viva e sensibile, capace di trasformare l’educazione civica in esperienza concreta e partecipata.

Il Premio è intitolato al magistrato Rocco Chinnici, ideatore del pool antimafia, che per primo intuì l’importanza di portare la cultura della legalità nelle scuole. Il riconoscimento che porta il suo nome si propone proprio come una chiamata collettiva alla responsabilità, rivolta a tutto il sistema scolastico italiano.

La cerimonia di premiazione si terrà il 28 maggio alle 10 nel Salone Estense di Palazzo Estense (nella foto), alla presenza dell’onorevole Caterina Chinnici. Per un giorno Varese diventerà il centro nazionale della scuola che educa alla legalità, accogliendo delegazioni da diverse regioni insieme a dirigenti scolastici, docenti e studenti.

L’iniziativa, promossa da UCIIM con il sostegno delle istituzioni locali e di numerosi enti, rappresenta un investimento concreto nella formazione civica delle nuove generazioni. La presenza delle scuole varesine tra i finalisti non è solo un risultato scolastico, ma il segno di un territorio che crede nei giovani e nei valori costituzionali.

Il Premio “Rocco Chinnici” conferma così il ruolo della scuola come presidio fondamentale di democrazia. Tra banchi e laboratori, gli studenti imparano che la legalità non è un concetto astratto, ma una pratica quotidiana.

Il 28 maggio dunque la Città Giardino non ospiterà soltanto una premiazione, ma una testimonianza concreta di scuola viva, capace di educare, unire e costruire futuro.

Ed è proprio questo il messaggio che UCIIM porta avanti nelle scuole: fare dell’educazione civica non una materia formale, ma un’esperienza reale di crescita, responsabilità e cittadinanza.

«È questa la direzione in cui crediamo e per la quale continuiamo a impegnarci ogni giorno nelle scuole: un’educazione civica vissuta, concreta, capace di incidere davvero nei percorsi di crescita dei nostri studenti. Il Premio ‘Rocco Chinnici’ rappresenta pienamente questo orizzonte educativo e culturale», spiegano il Presidente Filippo Tomasello e il Vicepresidente Salvatore Scoma, in rappresentanza del gruppo direttivo varesino di UCIIM – Sezione “Paolo Borsellino e Rocco Chinnici”, sottolineando come «l’impegno dell’associazione continui a essere quello di accompagnare la scuola nella costruzione di una cittadinanza consapevole, responsabile e profondamente radicata nei valori costituzionali».

All’iniziativa saranno presenti anche autorevoli figure del panorama nazionale della scuola e della formazione: Elena Fazi, Presidente Nazionale UCIIM e Giovanna Venturino, Presidente Regionale UCIIM Lombardia. Accanto a loro, il giorno della cerimonia presenzieranno diversi dirigenti scolastici della provincia di Varese, invitati come ospiti istituzionali per garantire una rappresentanza ampia e significativa del mondo della scuola territoriale. Inoltre, saranno presenti le delegazioni delle scuole finaliste provenienti da tutta Italia, a testimonianza del carattere nazionale e condiviso dell’iniziativa.