Varese celebra la “Rete Zamberletti”: a Villa Recalcati la 500esima esercitazione radio

La Prefettura di Varese e l’Associazione Radioamatori Italiani (ARI) si preparano a celebrare un traguardo storico per la sicurezza del territorio: la 500esima esercitazione della Rete Zamberletti. L’appuntamento è fissato per martedì 26 maggio 2026, dalle ore 09:30 alle ore 13:00, presso la Sala Convegni di Villa Recalcati a Varese. Un momento non solo celebrativo, ma di approfondimento tecnico e storico su un sistema che, da oltre quarant’anni, garantisce le comunicazioni anche nei momenti più critici.

La nascita della rete dopo il terremoto dell’Irpinia

L’origine di questa infrastruttura risale a un momento drammatico della storia italiana: il devastante terremoto dell’Irpinia e della Basilicata del 1980. Fu in quell’occasione che l’onorevole Giuseppe Zamberletti, varesino e padre fondatore della Protezione Civile moderna, intuì la necessità di una rete alternativa. Insieme all’ARI, lavorò per assicurare stabilità e sicurezza alle trasmissioni radio, fondamentali nel caso in cui le infrastrutture di comunicazione tradizionali dovessero collassare durante un’emergenza.

Un progetto dei radioamatori al servizio dello Stato

Il progetto prese forma nel 1981 grazie all’iniziativa di un gruppo di radioamatori composto da Giovanni Romeo, Franco Campanelli, Settimio Sordi e Bruno Surace. Il loro obiettivo era ambizioso: presentare a tutte le Prefetture d’Italia un piano denominato “Rete Radiocomunicazioni Alternative di emergenza”, basato sulle frequenze HF e sulle competenze tecniche dei volontari dell’ARI. La fase di sperimentazione si concluse ufficialmente nel 1985, quando un decreto firmato proprio da Zamberletti istituì formalmente la rete nazionale che oggi porta il suo nome.

Cinquecento prove di affidabilità

Da quel lontano 1985, la rete non ha mai smesso di essere operativa. La sua efficienza viene testata mensilmente attraverso specifiche esercitazioni che coinvolgono le Prefetture e diversi enti su tutto il territorio nazionale. Ad oggi sono state effettuate 499 prove di collegamento, rendendo l’esercitazione di martedì a Varese un evento simbolico di estrema rilevanza. Nel 2022, durante la settimana della Protezione Civile a Roma, la rete è stata ufficialmente intitolata a Giuseppe Zamberletti, suggellando il legame indissolubile tra l’onorevole varesino e il mondo delle radiocomunicazioni d’emergenza.

Il convegno a Villa Recalcati

Il convegno organizzato per la 500esima prova sarà l’occasione per ripercorrere queste tappe fondamentali e guardare al futuro delle telecomunicazioni. La scelta di Varese per questa celebrazione non è casuale, essendo la città natale di Zamberletti e il luogo dove molte di queste intuizioni hanno mosso i primi passi. La partecipazione dei vertici della Prefettura e dei rappresentanti dell’ARI sottolinea l’importanza di una collaborazione tra istituzioni e volontariato tecnico che continua a garantire la sicurezza dei cittadini.