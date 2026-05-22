Varese celebra l’Africa day tra musica, cultura e solidarietà

Anche Varese si prepara a celebrare l’Africa Day, la giornata che ogni anno, il 25 maggio, ricorda la fondazione dell’Unione Africana avvenuta nel 1963. Un’occasione importante per valorizzare la cultura africana, promuovere il dialogo tra i popoli e riflettere sui temi della cooperazione internazionale.

Per festeggiare questa ricorrenza il 25 maggio alle ore 15, presso l’Oratorio Luigi Molina di Biumo Inferiore a Varese, si terrà l’evento “Voci e suoni dall’Africa”.

Il pomeriggio sarà dedicato alla scoperta delle tradizioni del continente africano attraverso musiche e ritmi dal vivo, accompagnati da letture e brani di prosa che aiuteranno il pubblico a conoscere meglio la storia, la cultura e le realtà dell’Africa. Un momento di incontro e condivisione aperto a tutti, pensato per avvicinare le persone a un patrimonio culturale ricco e variegato.

L’iniziativa rappresenta anche un’occasione per sostenere le attività del CUAMM Varese, gruppo impegnato nella cooperazione sanitaria e nei progetti di solidarietà internazionale.

Gli organizzatori invitano inoltre la cittadinanza a segnare già una nuova data in calendario: domenica 14 giugno si terrà infatti un pranzo a Taino per celebrare i 15 anni del CUAMM Varese. All’evento sarà presente anche don Dante, figura molto legata alle attività dell’associazione.