Varese celebra San Vittore: fede, tradizione e comunità in festa

Varese si prepara a celebrare il suo patrono San Vittore Martire con un ricco programma di appuntamenti che unisce fede, tradizione e momenti di comunità. Le iniziative, in programma dal 2 al 16 maggio, coinvolgeranno tutta la città tra celebrazioni religiose, eventi culturali e occasioni di incontro.

Il momento centrale sarà domenica 3 maggio, giornata principale della festa. Si partirà all’alba con la benedizione della fiaccola al Sacro Monte e la successiva discesa verso il centro cittadino. In mattinata, dopo la premiazione della “Girometta d’Oro” al Salone Estense, la fiaccola raggiungerà la Basilica di San Vittore per la Messa solenne delle 11.30 con il tradizionale “Rito del Faro”, seguita da un momento conviviale in piazza Canonica.

Tra gli appuntamenti più attesi anche il concerto di San Vittore in programma mercoledì 6 maggio alle 21 in Basilica, con l’esecuzione della “Misa Tango”.

Il clou liturgico sarà però venerdì 8 maggio, giorno della festa del patrono, con le celebrazioni eucaristiche e in particolare la Messa solenne delle 10, presieduta da don Paolo Fumagalli, prevosto di Somma Lombardo ed ex vicario a Varese, insieme ai sacerdoti della città.

Il calendario proseguirà nei giorni successivi con ulteriori iniziative: domenica 10 a Casbeno la Messa solenne e uno spettacolo al Teatro di Varese, lunedì 11 la testimonianza all’Università dell’Insubria di padre Bahjat Karakach, parroco di Aleppo, e mercoledì 13 un concerto corale internazionale in Basilica.

Non mancheranno momenti dedicati ai giovani e alla solidarietà, con la premiazione di un concorso il 15 maggio e la giornata “Varese Solidale” sabato 16, tra villaggio delle associazioni e cena benefica alla Brunella.

Per tutta la durata della festa, alla chiesa della Brunella sarà inoltre visitabile la mostra “Io, frate Francesco”.

Un programma ricco e articolato che conferma il forte legame tra la città di Varese e il suo patrono, nel segno della partecipazione e della condivisione.