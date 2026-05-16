Varese – Como a piedi con Coop to Coop: due giorni, 35 chilometri e la scoperta del territorio tra storia e natura

Il cammino è fatto di persone, accoglienza, fatica, scoperta di nuovi luoghi, ma soprattutto di piacere nello stare insieme. Chiara, Laura, Maria, Elsa, Manuela, Neve, Marco ed Ettore lo hanno confermato durante tutto il tempo della nuova tappa di Lombardia Coop to Coop. Questa volta è stato un percorso più breve, di due giorni, che ha tenuto insieme Varese e Como.

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Sono circa 35 chilometri ricchi di elementi storici, si pensi alla struttura varesina dell’ex ospedale psichiatrico, o alle due ex ferrovie della Valmorea e della linea Como-Varese. Insieme alla storia però il sapere, con l’incontro con il professor Adriano Martinoli dell’Università dell’Insubria (ha partecipato alla due giorni anche la responsabile dell’Ufficio stampa Laura Balduzzi), o all’esperienza innovativa di Casa Matta ai Mulini di Gurone dove Legambiente da anni vive la dimensione creativa di un laboratorio sui materiali e sulle connessioni con il territorio circostante.

Poi la natura ha fatto il resto in un mix di boschi, prati e corsi d’acqua. Arrivare a Como dall’antica via Regina ha meravigliato tutto il gruppo. Simbolicamente il cammino ha avuto due elementi forti: i punti vendita Coop di Casbeno e Rebbio e i due collegi dell’Insubria: il Cattaneo a Varese e il Santa Teresa a Como.

La prima giornata ha portato i camminatori da Casbeno fino a Olgiate Comasco, dove la sosta ha permesso di recuperare le energie e ritrovare il piacere della condivisione a fine tappa. Il secondo giorno il gruppo ha completato il tragitto verso il capoluogo lariano, passando per San Fermo della Battaglia e scendendo verso il lago attraverso l’antica via Regina, uno degli arrivi più suggestivi che questo angolo di Lombardia sappia offrire.

Il percorso si snoda su paesaggi che cambiano continuamente: dai quartieri urbani di Varese si scende verso i mulini di Gurone, poi boschi fitti e valli nascoste, i sedimi delle vecchie ferrovie dismesse, campi coltivati e torrenti, fino alla città sul lago. Un territorio che, lontano dai circuiti più frequentati, riserva sorprese a ogni curva.

«Lombardia Coop to Coop conferma la meraviglia di un progetto capace di fare conoscere le persone, attivare energie positive e permettere di scoprire angoli di territori interessanti. Ma la differenza la facciamo tutti noi, con il desiderio di stare insieme e di costruire relazioni autentiche. Grazie a Coop di crederci e di essere una realtà virtuosa e piena di valori» ha dichiarato Marco Giovannelli, ideatore del progetto.

Rivolgendosi ai partecipanti Ettore Terribili, del team soci di Coop Lombardia ha ringraziato tutti «perché state contribuendo a fare grande questa iniziativa. Speriamo di avervi accolto meglio di come l’avevate immaginata, di avervi ispirato su quanto sia importante tornare a vivere le cose semplici in uno spirito di allegra cooperazione. Non è finita qui. Ci sarà ancora la possibilità di fare cose insieme. E grazie ai miei due fantastici compari per l’atmosfera che sappiamo creare insieme ad ogni Lombardia Coop to Coop».

Un progetto che cammina, nel senso più letterale possibile. E che ad ogni tappa dimostra come bastino un paio di scarpe comode, una buona compagnia e la voglia di guardare il proprio territorio con occhi nuovi per scoprire quanto ci sia ancora da conoscere.

Questo specifico tracciato poi è anche uno stimolo a tenere insieme un territorio che ha tanti punti in comune a partire dall’Università. Un cammino dell’Insubria potrebbe sembrare solo un sogno, ma per diventare realtà ha bisogno solo di soggetti che ci credano e che vogliano godere di una bella esperienza come hanno vissuto questo gruppo di camminatori di Coop Lombardia.