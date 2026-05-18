Varese Corsi, i segreti della pasticceria: al via il corso sulla Pasta Choux
Un appuntamento per padroneggiare la magia di bignè ed éclair guidati da un docente professionista dell'Istituto De Filippi. Iscrizioni aperte.
Un appuntamento per padroneggiare la magia di bignè ed éclair guidati da un docente professionista dell’Istituto De Filippi. Iscrizioni aperte.
Varese Corsi propone un incontro dedicato alla scoperta della pasta choux, un impasto versatile e sorprendente per creare preparazioni di diversi tipi. Sotto la guida di un docente professionista selezionato dall’Istituto De Filippi, i partecipanti impareranno a realizzare e decorare bignè, éclair e basi per torte, concludendo la lezione con una degustazione.
Pasta Choux: bignè, éclair e basi per torte – Martedì 26 maggio 2026, 1 lezione il martedì dalle 18:00 alle 20:30 presso l’Istituto De Filippi (Via L. Brambilla 15, Varese).
Una lezione per imparare la giusta tecnica per preparare e farcire questi dolci secondo la propria fantasia. La quota include il materiale didattico, gli ingredienti e la degustazione finale; ai partecipanti è richiesto solo di munirsi autonomamente di un grembiule da cucina personale.
Per maggiori informazioni e per riservare il proprio posto, è possibile consultare il sito ufficiale di Varese Corsi.
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