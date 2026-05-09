Varese dal gran carattere: vittoria 2-1 a Biella e finale playoff centrata

Una prestazione di attenzione, carattere e cinismo permette al Varese – senza tifosi al seguito – di vincere 2-1 in casa della Biellese, sospinta dal grande entusiasmo di uno stadio pieno, e approdare alla finale playoff. Vantaggio biancorosso nel recupero del primo tempo con Sovogui, dopo una prima frazione molto bloccata. Nella ripresa la voglia dei padroni di casa ha portato al pareggio di Naamad ma nel finale ci ha pensato Bertoni con un’inzuccata su calcio di punizione, a siglare il 2-1 che spedisce la squadra di Ciceri alla finale, in attesa di scoprire l’avversaria tra Ligorna e Chisola, in campo domenica.

Resta una serata davvero emozionante, di grande tensione ma anche di gioia per la squadra biancorossa che dà seguito al buon finale di stagione e ora piò andare con ambizione a giocarsi l’ultimo atto. Peccato che questi maledetti playoff non contino nulla, anche così, sterili, sanno regalare emozioni. Menzione alla Biellese che da neopromossa ha fatto un campionato di grande valore, un terzo posto meritato concluso con una sconfitta che non rovina una bella stagione. L’idea, anche vedendo l’organizzazione per questo evento, è che la società sia matura per un salto in alto, se non quest’anno, nel futuro. Tutto ciò, ovviamente, non fa che aumentare valore alla vittoria conquistata oggi dalla squadra di Ciceri.

FISCHIO D’INIZIO

Un punto di vantaggio dopo le 34 giornate di campionato permette alla Biellese di avere il fattore campo a favore rispetto al Varese in questo primo turno dei playoff di Serie D. Un vantaggio non solo in termini ambientali ma anche di risultato, con i piemontesi che, in caso di parità al termine dei supplementari, avrebbero comunque la meglio. Questo fattore impone ai biancorossi una atteggiamento propositivo in cerca del gol. Mister Andrea Ciceri recupera quasi tutti a parte Barzotti, operato al ginocchio e schiera un 3-4-1-2 con De Ponti in difesa assieme a Bruzzone e Bertoni mentre Tentoni agisce alle spalle di Guerini e Sovogui. La Biellese di Luca Prina invece cerca di sfruttare l’onda di entusiasmo del pubblico di casa – quasi 2000 spettatori – per proseguire la stagione. Per i bianconeri il modulo è 3-5-2 con Beltrame e Naamad in attacco. Per evitare equivoci, lo ripetiamo: i playoff non portano a promozioni ma in caso di vittoria si verrebbe inseriti nella graduatoria per i ripescaggi. Nota dolente di giornata: l’assenza dei tifosi biancorossi a Biella per un divieto imposto dalle autorità piemontesi.

PRIMO TEMPO

La biellese gira meglio palla e tiene il baricentro alto, il Varese invece si chiude e prova a ripartire ma nei primi minuti i tentativi di Beltrame da una parte e Guerini dall’altra non impegnano i portieri avversari. I minuti scorrono senza grandi sussulti, i padroni di casa battono senza successo un paio di corner mentre al 23′ Guerini si fa pericoloso rubando palla a Colletta e calciando in diagonale con il mancino, ma Ghisleri risponde bene parando in tuffo. Resta però un’iniziativa isolata per i biancorossi che per la maggior parte del tempo restano impegnati a chiudere gli spazi in difesa senza però riuscire a ripartire. La Biellese invece al 32′ testa ancora l’attenzione di Bugli con un mancino di Colletta dai 20 metri che il portiere blocca ancora senza grandi affanni. Ben più complicato invece l’intervento in scivolata di Bruzzone su Naamad al 42′ con il capitano biancorosso che interrompe una ghiotta occasione da gol. Quando sembra tutto indirizzato per andare all’intervallo senza gol, è il Varese a piazzare la zampata: al 46′ Guerini recupera palla, Tentoni pesca in area Sovogui che con un mancino sporco supera Ghisleri per lo 0-1 con cui si chiude il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Tentoni resta negli spogliatoi per un problema al solito polpaccio, al suo posto c’è Cogliati – con passaggio al 4-3-3 -ma è la Biellese a spingere nei primi minuti con attacchi pressanti e un paio di corner che mettono in apprensione la difesa biancorossa, che comunque se la cava. All’8′ Guerini in contropiede sbaglia il mancino a giro. Ben più pericoloso all’11’ Naamad che trova spazio alle spalle di Bertoni, si lancia verso Bugli e prova il pallonetto ma la palla sbatte sulla traversa e ricade in campo. Prina però capisce che è il momento per spingere e inserisce Facchetti e Sekka per Pavan e Capellupo alzando il baricentro. Il pareggio arriva al 19′ su azione d’angolo: il Varese non allontana, Graziano prova una rovesciata che crea una mischia davanti alla porta di Bugli, Naamad è il più lesto ad arrivare sul pallone e insaccare l’1-1. I bianconeri provano a spingere ma al 21′ Sovogui trova spazio in velocità, rientra e prova il diagonale che viene parato a terra da Ghisleri. Con il passare dei minuti il Varese riesce a mettere pressione alla Biellese e occupare la metà campo avversaria. La spinta viene premiata al 40′ quando Bertoni di testa devia in rete una punizione dalla trequarti alzata da una deviazione bianconera. 2-1 e grandi festeggiamenti per il difensore varesino che si prende anche l’ammonizione. Nei 6′ di recupero – poi allungati per i cambi – il Varese regge bene la pressione, non concede occasioni e alla fine può festeggiare l’approdo alla finale playoff.

TABELLINO

BIELLESE – VARESE 1-2 (0-1)

Marcatori: 46′ pt Sovogui (V), 19′ st Naamad (B), 41′ st Bertoni (V)

BIELLESE (3-5-2): Ghisleri; Tomasino (26′ st Gila), Graziano, Pavan (14′ st Facchetti); Marra (42′ st Artiglia), Di Cesare, Capellupo (14′ st Sekka), Colletta (42′ st Bottone), Finizio; Beltrame, Naamad. A disposizione: Vergna, Facchetti, Gaida, Velcani, Madiq, Sekka. All.: Prina.

VARESE (3-4-1-2): Bugli; De Ponti, Bruzzone, Bertoni (45′ st Costante); Agnelli, Palesi, Malinverno, Berbenni; Tentoni (1′ st Cogliati); Sovogui (44′ st Marangon), Guerini (48′ st Qeros). A disposizione: Taina, Pliscovaz, Fabris, Romero, Del Signore. All.: Ciceri.

Arbitro: Pascuccio di Ariano Irpino (Elisini e Camilli; IV: Vigo di Lodi)

Corner: 7-3. Ammoniti: Finizio, Colletta per la Biellese; De Ponti, Cogliati, Bertoni per il Varese. Recupero: 1’ + 7’.

Note: serata nuvolosa, terreno in ottime condizioni. Spettatori: 1500 (massimo consentito).

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