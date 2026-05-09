Varese ha un nuovo parco, inaugurato lo spazio pubblico di Via Arconati

Le parole di Alda Merini che si riflettono sul suolo grazie alla luce del sole, un campo da basket già animato dai ragazzi del quartiere, tavoli da ping pong, spazi per stare insieme e un piccolo anfiteatro pensato per incontri e momenti di socialità. È stato inaugurato nel pomeriggio di sabato 9 maggio il nuovo parco di Biumo in via Arconati, il nuovo spazio pubblico realizzato nell’ambito del progetto del futuro studentato universitario di Varese.

Galleria fotografica L’inaugurazione del nuovo parco di Via Arconati a Varese 4 di 13

Molte le persone presenti all’apertura ufficiale dell’area, tra famiglie, giovani e residenti del quartiere che hanno partecipato alle attività organizzate per l’inaugurazione. Presenti all’inaugurazione il senatore Alessandro Alfieri, che ha sottolineato l’importanza della rete istituzionale e la capacità progettuale della città per realizzare interventi portatori di cambiamento come questo, il Prorettore vicario dell’Università degli Studi dell’Insubria Umberto Piarulli, il sindaco Davide Galimberti, gli assessori Roberto Molinari, Rossella Dimaggio, Stefano Malerba, i consiglieri comunali Matteo Capriolo, Giacomo Fisco, Luca Battistella, Michele Di Toro, il direttore di Ascom Roberto Tanzi, le associazioni Coopuf, Covo, il Basket siamo noi, l’architetto Alfonso Femia.

Uno degli elementi più caratteristici del nuovo spazio è la grande pergola metallica che attraversa il parco. Sulle lamiere tagliate al laser è stata incisa una poesia di Alda Merini dedicata alla speranza e alle nuove generazioni. Con il sole, le parole vengono proiettate sul terreno e accompagnano il percorso all’interno dell’area verde. «Abbiamo immaginato questa pergola come un elemento che collega e accompagna i vari punti del parco – ha spiegato Alfonso Femia –. La poesia di Alda Merini parla di speranza e incoraggia soprattutto i giovani ad affrontare la vita. Le parole si riflettono sul suolo creando curiosità e invitando a scoprire il testo e la poetessa». Presente anche una panchina gialla dedicata a Giulio Regeni.

Il nuovo spazio è stato progettato come luogo aperto agli studenti universitari ma anche al quartiere. Oltre all’area sportiva con campo da basket, tavoli da ping pong e teqball, il parco comprende sedute, aree relax e un piccolo anfiteatro destinato ad attività culturali e momenti di aggregazione.

«Prende forma lo studentato nel quartiere di Biumo – ha dichiarato il sindaco Davide Galimberti – fatto non solo di alloggi per studenti, ma anche di spazi come questo per il divertimento e il gioco, fruibile dai futuri studenti universitari ma da tutto il quartiere e da tutti i ragazzi».

La vicesindaca Ivana Perusin ha invece ricordato che l’intervento è stato finanziato attraverso un bando regionale dedicato ai Distretti del commercio: «La finalità era sostenere le attività produttive del territorio non solo con investimenti diretti, ma anche con strutture come queste, che rappresentano servizi e valori aggiunti per cittadini e cittadine». «La cosa più bella oggi è vedere questo parco pieno di persone – ha aggiunto l’assessore Andrea Civati – ragazzi, bambini, famiglie, associazioni, abitanti del quartiere. Oggi è evidente che questo parco é diventato uno spazio aperto, partecipato, dove stare insieme».

Durante l’inaugurazione non sono mancate le domande sulle polemiche sollevate nei giorni scorsi dall’ex assessore al Verde Daniele Zanzi riguardo agli alberi abbattuti durante i lavori. «Oggi dobbiamo solo divertirci e fare festa per questo spazio pubblico – ha commentato Galimberti –. Uno studio recente del JRC ha evidenziato come Varese sia una delle città europee più attente ai temi dell’ambiente, della sostenibilità e degli alberi».