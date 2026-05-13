Varese, incidenti gravi in calo: -28,9% in un quarto di secolo

Sono in calo gli incidenti stradali gravi a Varese. Secondo i dati di Istat, i sinistri che hanno provocato lesioni a persone si sono ridotti del 28,9% dal 2001 al 2024. Un risultato che è merito anche di un aumento dei controlli da parte della Polizia locale.

Il calo degli incidenti gravi

Nel 2001 furono 525 gli incidenti con lesioni a persone verificatisi sulle strade della Città Giardino. L’anno successivo si è raggiunto il picco, con 589, dopodiché si è innescata una discesa fino a raggiungere i 373 del 2024.

Il calo degli incidenti gravi si traduce anche in una riduzione del numero di persone rimaste ferite o che sono morte a seguito di un sinistro. Per quanto riguarda i primi, la contrazione tra il 2001 ed il 2024 è pari al 23,1%.

Anche in questo caso, il record negativo spetta al 2022, annata che vide 782 feriti a seguito di sinistri lungo le strade di Varese. E lo stesso vale per i decessi: quell’anno furono ben 14 le persone a perdere la vita a causa di un incidente stradale.

In questo caso è difficile parlare di una riduzione, nel senso che i numeri sono, fortunatamente, molto bassi. Si può dire che, con l’eccezione del 2014, non si è mai andati oltre gli 8 decessi annui. Il che significa un massimo di un morto ogni 10mila abitanti.

Il confronto con le altre città

Ma gli incidenti gravi a Varese sono tanti o sono pochi? Per dirlo, VareseNews ha calcolato l’incidenza dei sinistri con lesioni a persone ogni 10mila abitanti, confrontando la città Giardino con otto realtà simili per numero di abitanti. I risultati sono questi:

Per quanto siano in calo, gli incidenti che si verificano nel capoluogo lo collocano nella fascia più alta. Nel senso che Torre del Greco, Sesto San Giovanni, Marsala e Catanzaro hanno oscillato, nel 2024, tra i 18,5 e i 23,9 incidenti gravi ogni 10mila abitanti. Con i suoi 47,3 sinistri con lesioni a persone ogni 10mila abitanti, Varese si trova insieme a Busto Arsizio, Como, Grosseto e Brindisi in una fascia che va dai 42,7 ai 50,8 incidenti con feriti ogni 10mila residenti. Come a dire che ci sono ancora margini per ridurre questo fenomeno.

Le attività della Polizia locale

La contrazione nel numero degli incidenti nasce anche da un cambio di approccio da parte del comando di via Sempione. Se infatti all’inizio degli anni Duemila venivano controllati circa 4mila veicoli l’anno, lo scorso anno le auto fermate dai ghisa sono state 8.750. E le sanzioni per accesso di velocità sono più che triplicate nello stesso periodo, raggiungendo quota 4.801 nel solo 2025.

I 65 agenti operativi hanno svolto 294 posti di controllo stradale, hanno sanzionato 1.076 violazioni semaforiche e hanno multato 204 automobilisti perché sorpresi ad utilizzare il cellulare mentre guidavano. Smartphone che è tra i principali fattori di distrazione alla guida, che secondo dati di Istat e Aci è responsabile del 15,7% del totale degli incidenti in Italia.