Varese-Milano, rallentamenti sui treni dal 5 all’11 maggio

Disagi in vista per i pendolari delle linee ferroviarie del Varesotto e dell’area milanese nella prima metà di maggio. Trenord ha infatti comunicato alcune modifiche alla circolazione dovute a lavori sulla rete, con rallentamenti che comporteranno ritardi diqualche minuto sui treni.

Dal 5 all’11 maggio sarà necessario ridurre la velocità di marcia in alcuni tratti della linea, con conseguenti posticipi negli orari di arrivo.

Le variazioni riguarderanno diverse linee utilizzate quotidianamente dai pendolari, tra cui la S5 Treviglio-Varese e alcuni collegamenti regionali.

In particolare, per i treni delle linee “RE4” e “R23” (Domodossola Milano), “R5” (Porto Ceresio-Varese-Gallarate-Milano), “R21” (Luino Gallarate Milano) e “S5” (Treviglio passante Gallarate Varese) sono previsti ritardi fino a 3 minuti rispetto all’orario programmato.

I rallentamenti sono legati a interventi tecnici sulla linea ferroviaria, necessari per garantire il mantenimento e il miglioramento dell’infrastruttura.

Si tratta quindi di modifiche contenute, ma che potrebbero incidere sull’organizzazione degli spostamenti quotidiani, soprattutto nelle ore di punta.

Trenord invita i viaggiatori a consultare il sito e l’app ufficiale, dove gli orari sono aggiornati in tempo reale, per verificare eventuali variazioni prima della partenza.