Varese, riapre via Mulini Grassi: terminati i lavori di messa in sicurezza
La strada torna percorribile dopo l'intervento di consolidamento strutturale eseguito dal Comune
Sospiro di sollievo per i residenti e i pendolari della zona nord della città. È stata riaperta ufficialmente alla circolazione via Mulini Grassi, la via che collega l’area di Sant’Ambrogio con la Valle Olona, rimasta chiusa per consentire un delicato intervento di ripristino.
Il cantiere si era reso necessario per eseguire opere di consolidamento e messa in sicurezza della sede stradale. L’intervento ha permesso di stabilizzare il tratto interessato da fenomeni di cedimento, garantendo nuovamente la piena incolumità per i veicoli in transito.
Con la rimozione delle transenne e della segnaletica di deviazione, la viabilità nella zona torna dunque alla normalità, ripristinando un importante asse di collegamento cittadino
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
lenny54 su Nuovo livello del Lago Maggiore, protestano albergatori e gestori di spiagge
Guido30 su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
Gian Battista su Meno letti, più specializzazione: come sono cambiati gli ospedali varesini negli ultimi vent'anni
Felice su “Gli ultimi giorni con mia madre: doveva essere una morte dignitosa, siamo rimaste sole". Una figlia racconta
slarizza su “Gli ultimi giorni con mia madre: doveva essere una morte dignitosa, siamo rimaste sole". Una figlia racconta
Viacolvento su A Carnago Fratelli d'Italia attacca il "pendolarismo" del consigliere di Forza Italia
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.