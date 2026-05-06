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Varese, riapre via Mulini Grassi: terminati i lavori di messa in sicurezza

La strada torna percorribile dopo l'intervento di consolidamento strutturale eseguito dal Comune

Camion bloccato in via Mulini Grassi (inserita in galleria)

Sospiro di sollievo per i residenti e i pendolari della zona nord della città. È stata riaperta ufficialmente alla circolazione via Mulini Grassi, la via che collega l’area di Sant’Ambrogio con la Valle Olona, rimasta chiusa per consentire un delicato intervento di ripristino.

Il cantiere si era reso necessario per eseguire opere di consolidamento e messa in sicurezza della sede stradale. L’intervento ha permesso di stabilizzare il tratto interessato da fenomeni di cedimento, garantendo nuovamente la piena incolumità per i veicoli in transito.

Con la rimozione delle transenne e della segnaletica di deviazione, la viabilità nella zona torna dunque alla normalità, ripristinando un importante asse di collegamento cittadino

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Pubblicato il 06 Maggio 2026
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