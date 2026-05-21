Varese ricorda la Battaglia di Biumo: cerimonia e commemorazione per il 167° anniversario

Martedì 26 maggio Varese celebrerà il 167° anniversario della Battaglia di Biumo-Varese, uno degli episodi simbolo del Risorgimento cittadino. L’iniziativa è promossa dall’associazione “Varese per l’Italia XXVI maggio 1859” e prevede una doppia cerimonia tra piazza Podestà e lo Spazio Lyceum.

Il programma prenderà il via alle 17.30 in piazza Garibaldi con la deposizione di una corona d’alloro accompagnata dalle note di “Fratelli d’Italia”, eseguite da un valente violista del Liceo Musicale di Varese. Alla cerimonia parteciperanno autorità, associazioni d’arma e il Gruppo Storico 3 Leoni.

Alle 18 gli appuntamenti si sposteranno allo Spazio Lyceum, in via Carrobbio 3, dove è in programma la commemorazione ufficiale dedicata alla storica battaglia del 1859 che vide Varese protagonista durante la Seconda guerra d’indipendenza.

Gli interventi degli storici

A intervenire saranno due studiosi esperti di storia risorgimentale: il professor Robertino Ghiringhelli, già ordinario di Storia delle Dottrine Politiche all’Università Cattolica di Milano, e il professor Enzo Laforgia, assessore alla Cultura del Comune di Varese ed ex docente del liceo classico Cairoli.

I relatori ripercorreranno il contesto storico e il significato della Battaglia di Varese, episodio che vide le truppe guidate da Giuseppe Garibaldi affrontare l’esercito austriaco nelle strade e sulle alture cittadine.