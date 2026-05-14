Varese rione per rione, da Bizzozero a Casbeno la mappa dei prezzi e le nuove scommesse d’investimento

Un mercato che si muove a geometrie variabili a seconda dei quartieri, trainato dalla vicinanza ai poli universitari e ospedalieri, dall’efficienza energetica e dalle prospettive dei grandi progetti di rigenerazione urbana. Sono questi i tratti salienti emersi dalla conferenza stampa del Gruppo Tecnocasa, che ha tracciato la mappa del mercato immobiliare residenziale di Varese rione per rione nella seconda metà dell’anno precedente.

I prezzi in città si mantengono complessivamente stabili e i tempi medi di vendita si attestano intorno ai due mesi, ma l’analisi di dettaglio rivela dinamiche molto differenti tra le diverse zone del territorio.

Il Centro e Biumo: il peso delle spese e il fattore studentati

Nel cuore di Varese i valori restano solidi: nelle vie pedonali più corteggiate (corso Matteotti, via del Cairo, via Donizetti) un usato in buone condizioni viaggia intorno ai 3.000 € al metro quadro, toccando i medesimi valori per il signorile nuovo. Sul fronte opposto, gli operatori segnalano una forte difficoltà nel collocare gli appartamenti gravati da spese condominiali eccessivamente elevate.

Spostandosi a Biumo, l’avvio dei lavori comunali per la creazione di uno studentato diffuso sta riaccendendo l’interesse dei piccoli investitori. Qui le vecchie corti storiche dell’Ottocento e Novecento da ristrutturare si scambiano a medie di 1.000 € al mq, mentre le soluzioni già abitabili salgono a circa 1.500 € al mq.

Il boom di Bizzozero e l’asse commerciale di San Carlo

La vicinanza all’Università dell’Insubria e all’Ospedale di Circolo continua a essere un formidabile volano macroeconomico. A Bizzozero si registra il dinamismo più marcato della periferia: se le vecchie case di corte da rimettere a nuovo si attestano sui 1.000-1.100 € al mq, le nuove costruzioni nate da demolizioni e ricostruzioni toccano i 3.000 € al mq. L’identikit dell’acquirente tipo è l’investitore orientato alla messa a reddito per gli studenti, con un budget medio sotto i 100 mila euro per intercettare affitti da 450 euro a posto letto.

Nel vicino rione di San Carlo, lungo l’arteria commerciale di viale Borri, il mercato offre soluzioni più recenti (edificate tra gli anni ’80 e i primi anni 2000) con prezzi medi compresi tra 1.500 e 1.700 € al mq, mentre a Giubiano prevalgono i condomini anni ’60-’70, stabilizzati tra 1.200 e 1.300 € al mq.

L’effetto pendolari a Casbeno, Masnago e Sant’Ambrogio

I rioni di Casbeno e Masnago si confermano i preferiti dalle famiglie e dai pendolari grazie alla forte presenza di aree verdi e al collegamento diretto con la stazione ferroviaria. Gli operatori segnalano un netto aumento di acquirenti in arrivo dalla provincia di Milano: a Casbeno un buon usato si attesta sui .2500 € al mq, ma le prestigiose ristrutturazioni vicino alla struttura “La Quiete” raggiungono picchi tra i 3.500 e i 4.000 € al mq.

Nelle altre zone della città:

Sant’Ambrogio: si conferma meta d’élite per budget elevati; gli appartamenti anni ’60-’70 si pagano 1.800 € al mq, mentre le storiche ville Liberty superano agevolmente i 500 mila euro.

Brunella: l’usato in buono stato mantiene quotazioni stabili tra i 1.500 e i 1.800 € al mq.

Avigno e Velate: ad Avigno le soluzioni più popolari oscillano tra 900 e 1.200 € al mq, mentre a Velate le case di ringhiera da ristrutturare si attestano sui 1.300 € al mq.

Affitti introvabili e la scommessa sull’ex Aermacchi

Sul fronte delle locazioni si registra una cronica carenza di offerta a fronte di una domanda altissima, con canoni mensili per un bilocale che variano dai 600 € di Bobbiate ai 750 € di San Carlo, fino a toccare gli 800 € nelle aree centrali.

In questo contesto, sempre secondo i dati rilevati da Tecnocasa, la vera scommessa per il futuro del mercato immobiliare cittadino si gioca sui grandi progetti di rigenerazione urbana. Se l’impatto di largo Flaiano ha già dato risposte sulla viabilità, l’attenzione degli investitori è ora catalizzata dal comparto dell’ex Aermacchi, un tema al centro dei fitti approfondimenti di VareseNews nelle ultime settimane. Lo sblocco definitivo del maxi-cantiere privato tra via Sanvito e via Crispi, con la prospettiva di un nuovo parco pubblico, uffici, spazi commerciali e un centro sportivo con piscina olimpionica, sta già spingendo molti acquirenti a muoversi in anticipo per accaparrarsi gli immobili residenziali nelle vie limitrofe, scommettendo su una sicura rivalutazione dell’intero quadrante a ridosso di Masnago.