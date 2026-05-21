Varese si unisce contro le mafie: marcia e riflessioni per il 34° anniversario di Capaci

Promuovere i valori della legalità e della coesione sociale, rinnovando con forza l’impegno collettivo nel contrasto a tutte le mafie e a ogni forma di criminalità organizzata. Con questo spirito la città di Varese si appresta a vivere sabato 23 maggio un intenso programma di iniziative in occasione del 34° anniversario della strage di Capaci, data simbolo della Giornata della legalità. L’evento non si limiterà a una semplice ricorrenza commemorativa, ma si trasformerà in un momento di mobilitazione e partecipazione che vedrà uniti le nuove generazioni, il mondo della scuola, le istituzioni e la società civile.

I giovani sindaci a confronto con Massimo Caponnetto

La giornata si aprirà nel primo pomeriggio mettendo al centro i cittadini di domani. Dalle ore 14:30 alle 15:30, la splendida cornice del Salone Estense ospiterà l’incontro intitolato “Il Coraggio delle Idee. I giovani sindaci incontrano la memoria”.

I giovani sindaci e le giovani sindache appartenenti alla Rete Interistituzionale Provinciale dei CCdR (Consigli Comunali dei Ragazzi) avranno l’opportunità unica di dialogare con Massimo Caponnetto, figlio del celebre giudice Antonino Caponnetto (storico guidatore del pool antimafia di Palermo). L’iniziativa è promossa e organizzata in stretta collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese e l’Amministrazione comunale.

La Marcia della Pace attraversa il centro

A partire dalle ore 16:00, l’attenzione si sposterà all’aperto con il via ufficiale all’evento collettivo “La Marcia della Pace. La mafia teme più la scuola che la giustizia”. Coordinata dal Comune di Varese e rivolta specificamente a tutti gli istituti scolastici della provincia, la marcia vuole celebrare la responsabilità civile e la memoria storica attraverso la presenza visibile dei ragazzi nelle strade.

Il ritrovo per gli studenti, gli insegnanti, le famiglie e tutti i cittadini che vorranno aderire è programmato per le 16:00 ai Giardini Estensi. Da qui, alle ore 16:30, si muoverà il corteo che attraverserà le vie del centro storico cittadino per giungere infine davanti al Palazzo di Giustizia, in piazza Cacciatori delle Alpi.

Alle 17:58 il minuto di silenzio al Palazzo di Giustizia

Il momento più solenne e carico di emozione si consumerà proprio di fronte al tribunale varesino. Alle ore 17:58, l’orario esatto in cui il 23 maggio 1992 l’esplosione di Capaci spezzò le vite del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli agenti della scorta Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani, la città si fermerà.

In contemporanea con le celebrazioni ufficiali che si svolgono a Palermo davanti all’Albero di Falcone, a Varese verrà deposta una corona d’alloro seguita da un minuto di raccoglimento e totale silenzio. Un gesto simbolico e profondo per onorare il sacrificio di tutte le vittime innocenti delle mafie e ribadire il presidio di legalità del territorio.