Varese su Prime Video con la serie Wedding guess – quanto mi conosci?

C’è tanta Varese, con i suoi scorci mozzafiato e le sue attività storiche, nella nuova serie di Prime Video Wedding guess – quanto mi conosci. Più di un reality il format disegna un game show – prodotto da Recarcano Productions – dove coppie di futuri sposi si sfidano testando la forza del loro legame tra quiz e preparativi, ironia e colpi di scena. A condurre il gioco due influencer da un milione di follower: Arianna Bertoncelli e Chiara Carcano.

Sposini a parte, sullo sfondo, una grande protagonista della serie è la provincia di Varese che, grazie al lavoro di scouting dell’agenzia (anch’essa varesina) Ari Media Group, è diventata location d’eccellenza per la produzione audiovisiva internazionale.

Una vetrina d’eccezione per le imprese varesine

Nelle sei puntate della serie, gli spettatori possono riconoscere alcune delle insegne più note e amate del territorio bosino, a cominciare dal ristorante Tana dell’Orso di Mustonate, Vecchia Riva alla Schiranna, il centro estetico Ad Personam della Brunella, il B&B Centro benessere di Masnago, Flower Design Idee da Sogno di Buguggiate e la pasticceria C’est La Vie e Amerì scarpe e lingerie di Varese città.

Così lo show propone un viaggio che doppio: nelle dinamiche di coppie emozionate nel percorso verso il grande giorno e nel territorio varesino tra gusto, bellezza e artigianalità. Accanto alle insegne delle attività bosine compaiono nella serie anche gli splendidi paesaggi. Dal fascino del Lago di Varese all’atmosfera senza tempo del Borgo di Mustonate, le bellezze di Varese arrivano così nelle case di milioni di abbonati Prime.

Il ruolo chiave di Ari Media Group

Dietro questa sinergia tra territorio e grande schermo c’è Ari Media Group, agenzia di comunicazione varesina con 10 anni di esperienza nel marketing digitale e nella consulenza aziendale. L’agenzia ha curato l’intera attività di scouting e coinvolgimento degli sponsor locali, costruendo una rete solida che ha permesso alle imprese varesine di posizionarsi all’interno di un prodotto media di alta qualità.

«Vedere le nostre eccellenze locali su una piattaforma globale come Prime Video è motivo di grande orgoglio – dichiara il fondatore dell’agenzia Fabrizio Morleo – Il nostro obiettivo era dimostrare come il marketing territoriale possa evolversi: non solo pubblicità tradizionale, ma integrazione organica nel mondo dell’intrattenimento. Portare queste realtà a Montecitorio, durante la presentazione alla Camera dei Deputati, è stata la conferma della validità del nostro modello».

Dalle piazze di Varese alla Camera dei Deputati

Il valore di “Wedding Guess” e la sua capacità di promuovere le economie locali sono stati recentemente al centro di un incontro istituzionale presso la Camera dei Deputati a Montecitorio.

Un momento dedicato all’evoluzione dell’audiovisivo che ha certificato come il binomio tra intrattenimento digitale e valorizzazione del territorio sia la nuova frontiera della comunicazione.