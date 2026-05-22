Varese van Vlaanderen, grande successo per la presentazione ad Angera

Il lungolago di Angera si è trasformato questa mattina in un vero e proprio villaggio del ciclismo in occasione della partenza della decima tappa del Giro-E. Tra i numerosi stand e lo spazio espositivo allestito, a catturare l’attenzione dei tanti appassionati e dei grandi campioni del passato è stata la presentazione della “Varese van Vlaanderen”. La manifestazione randonnée e gravel, che si terrà il prossimo 21 giugno a Cittiglio, ha portato un tocco di Fiandre sulle sponde del Lago Maggiore, confermando il legame profondo tra il territorio varesino e le grandi classiche del Nord.

I campioni del Fiandre ad Angera

La mattinata è stata l’occasione per un incontro speciale tra il passato e il futuro del pedale. Allo stand della Varese van Vlaanderen sono infatti passati alcuni dei nomi più illustri del ciclismo internazionale, atleti che hanno scritto la storia proprio sui muri del Belgio. Tra i presenti, hanno voluto posare con gli organizzatori campioni del calibro di Andrea Tafi, trionfatore al Giro delle Fiandre nel 2002, Marta Bastianelli, che ha conquistato la classica belga nel 2019, e il due volte campione del mondo Gianni Bugno, vincitore della “Ronde” nel 1994.

Un progetto tra sport e territorio

L’evento di Angera ha fatto da vetrina alla manifestazione cittigliese, nata dalla collaborazione tra la Società Ciclistica Orinese e Ciclovarese. La Varese van Vlaanderen gode del prestigioso patrocinio di VisitFlanders, l’ente del turismo delle Fiandre, e si inserisce nel contesto del Progetto Varese DoYouBike e del circuito Gravel Circus. Un’iniziativa che punta a valorizzare i percorsi del varesotto, spesso paragonati per durezza e fascino ai tracciati fiamminghi, promuovendo un turismo sportivo lento e di qualità.

Verso l’appuntamento di giugno a Cittiglio

Dopo il successo di pubblico registrato ad Angera, cresce l’attesa per l’appuntamento del 21 giugno. L’iniziativa è supportata con entusiasmo dal Club Il Puma di Taino e dal gruppo 724 Ispra, che hanno contribuito ad animare lo spazio espositivo durante la tappa del Giro-E. Gli appassionati hanno potuto scoprire i dettagli dei percorsi gravel e randonnée che caratterizzeranno la prova di Cittiglio, pensata per chi ama sfidare i “muri” locali in un clima di festa e condivisione sportiva.