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VareseNews tra le fonti preferite su Google: arriva la nuova funzione per seguire le notizie

Anche le testate locali potranno beneficiare del nuovo sistema che valorizza il rapporto tra giornali e lettori all’interno della piattaforma Google News

Generico 11 May 2026

La funzione “Fonti Preferite” di Google è disponibile anche in Italia. Si tratta di uno strumento che cambia il modo in cui le notizie vengono mostrate nei risultati di ricerca: non più soltanto l’algoritmo a decidere cosa leggere per primo, ma anche la scelta diretta dell’utente.

Il meccanismo è semplice: si cerca un argomento di attualità, si clicca sull’icona a forma di stella accanto alla sezione “Notizie principali”, si selezionano le testate preferite e si aggiornano i risultati. Da quel momento, quei siti compaiono con più frequenza, in una sezione dedicata chiamata “Dalle tue fonti”.
Non esiste un limite al numero di fonti selezionabili: le preferenze si possono modificare in qualsiasi momento.

Aggiungi Varesenews alle tue fonti preferite

Per chi legge Varesenews e vuole continuare a trovare le notizie del territorio varesino tra i primi risultati di Google, questo è il momento giusto. Basta aprire Google, cercare un argomento locale, cliccare sulla stella accanto a “Notizie principali” e aggiungere varesenews.it alla propria lista.
Clicca qui per cercare Varesenews su Google News e aggiungila alle tue fonti preferite

Un gesto che richiede pochi secondi e che, da ora in avanti, porta le notizie di Varese direttamente in cima alla pagina.

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Pubblicato il 15 Maggio 2026
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