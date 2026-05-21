Variazione di bilancio da 8,5 milioni: dal nuovo teatro alla mobilità dolce, tutti gli investimenti del Comune

Una variazione di bilancio da 8,5 milioni di euro per il solo 2026. È questo il quadro finanziario che l’assessore al Bilancio Cristina Buzzetti ha presentato questa sera (giovedì 21 maggio) al Consiglio Comunale di Varese, illustrando le modifiche al Documento Unico di Programmazione 2026-2028. Una manovra articolata che tocca quasi tutti i settori dell’amministrazione, dai lavori pubblici alle scuole, dalla mobilità sostenibile alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Tra i principali interventi in programma figurano le asfaltature stradali sui due lotti per 1,7 milioni, il completamento del comparto di piazza Repubblica, la realizzazione del parcheggio di via Virgilio a Sant’Ambrogio e un primo lotto di finanziamento del nuovo teatro.

Mobilità dolce: il grande piano delle stazioni

Uno dei capitoli più ambiziosi riguarda il progetto di mobilità dolce finanziato da Regione Lombardia con 5,4 milioni di euro. Il pacchetto di interventi comprende il sottopasso di collegamento tra la stazione RFI e il polo ospedaliero pediatrico Filippo del Ponte (2,6 milioni), la ciclostazione in piazzale Trieste (400mila euro), il collegamento ciclabile tra piazzale Kennedy e Vivirolo (1,5 milioni) e la cosiddetta “ciclopolitana” tra la stazione RFI e la sede dell’Università dell’Insubria (160mila euro). A questi si aggiunge il progetto Smart City per gli impianti tecnologici stradali, finanziato sempre da Regione Lombardia con 1 milione.

Cultura e patrimonio

Sul fronte culturale spicca il cantiere del nuovo teatro Politeama, con uno stanziamento 2026 di 2 milioni di euro su un costo complessivo previsto di oltre 20 milioni. Importanti le somme stanziate per il completamento dei lavori e progettazione della corte interna della Caserma Garibaldi (3,358 milioni). Stanziati anche 300 mila euro per l’illuminazione dei Giardini Estensi.

Scuole

Proseguono i lavori del polo 0-6 anni di San Fermo e del polo scolastico innovativo, che prevede la demolizione e ricostruzione della scuola secondaria Don Rimoldi con annessi palestra, auditorium e biblioteca. Ci sono i fondi per la riqualificazione della mensa delle scuole Pascoli con fondi europei Next Generation EU. Stanziati anche 40 mila euro per la manutenzione straordinaria della palestra della scuola Locatelli e altri 30 mila per l’illuminazione delle palestre cittadine.

Verde, ambiente e welfare

La variazione include anche il via libera al progetto europeo BUZZ LIFE che fino al 2030 destinerà risorse alla riqualificazione di aree verdi urbane e alla salvaguardia degli insetti impollinatori. Sul fronte della difesa del suolo sono previsti interventi urgenti nel comparto montano di Velate, nella piana di Capolago e lungo il torrente Vellone. Tra le opere di rilievo sociale, è in programma la realizzazione del nuovo canile e gattile comunale (300mila euro).

Il dibattito: Angei attacca, Paris chiede approfondimenti

Il dibattito in aula ha visto anche l’intervento di Luca Boldetti di Forza Italia, che ha sottolineato l’importanza di discutere nel dettaglio progetti come la ciclopolitana e la modifica della viabilità di via Spinelli.

Le critiche più dure sono arrivate dal leghista Stefano Angei, che ha puntato il dito proprio sulla ciclopolitana, definendola un’opera dai contorni ancora troppo vaghi e mal strutturata. Reduce — a suo dire — dall’esperienza negativa di viale Belforte, Angei ha messo in guardia sul rischio di sprecare risorse pubbliche su un progetto che, nel tratto in area verde verso l’Università, non sembra convincerlo. Ha inoltre sollevato dubbi sull’effettiva integrazione con il parcheggio di piazzale Kennedy, ricordando come opere simili abbiano generato forti polemiche in altri comuni. Sul Teatro Politeama, con un costo complessivo che supera i 20 milioni, il consigliere ha espresso scetticismo sull’opportunità di impegnare tali risorse a ridosso della fine mandato, distinguendo tra investimenti capaci di generare valore per la città e quelli che a suo avviso rischiano di diventare un peso.

Più sfumata la posizione del consigliere dei Cinque Stelle Luca Paris, che ha riconosciuto la rilevanza della manovra sul piano programmatorio, giudicando le previsioni nel complesso condivisibili. Ha però chiesto maggiori approfondimenti su alcuni stanziamenti specifici — in particolare quelli legati all’Accademia del Gusto e ad alcuni interventi sportivi — auspicando che le commissioni competenti possano esaminare nel dettaglio le singole voci prima che i progetti prendano forma definitiva.