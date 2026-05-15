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Vendita giudiziaria di beni nautici ad Angera: asta per lotto unico mediante asta telematica

faldoni

Tribunale civile e penale di Varese – Sezione fallimentare
Liquidazione giudiziale

Il Curatore rende noto che è pervenuta offerta irrevocabile cauzionata per la partecipazione ad asta competitiva relativa all’acquisto di beni mobili facenti parte della procedura di liquidazione giudiziale, riuniti in Lotto Unico composto da beni mobili riconducibili ad attività e specifiche attrezzature, materiali ed accessori per la manutenzione ed il rimessaggio delle imbarcazioni oltre a n 2 Autocarri.

Il prezzo base è di 126.000 euro. La vendita sarà effettuata mediante gara telematica sul portale dedicato, con durata di 12 giorni, a decorrere dal 18 maggio 2026 ore 12.00 fino al 29 maggio 2026 ore 12.00.

Il lotto comprende, tra gli altri, mezzi operativi, attrezzature nautiche, pontili, automezzi e natanti, come dettagliatamente indicato nella perizia disponibile presso la procedura e sui siti specializzati.

Maggiori dettagli sulla pagina dedicata del sito internet di G.I.V.G. (Gestioni Vendite Istituti Giudiziari), cliccando qui.

 

 

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Pubblicato il 15 Maggio 2026
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