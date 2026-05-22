Tradate
Venerdì 29 maggio a Tradate concerto dell’Orchestra Filarmonica Europea
A fare da cornice all’Orchestra Filarmonica Europea, sul palco ci sarà il Maestro Franco Pomarico – Primo Oboe dell’Orchestra Sinfonica della RAI
Venerdì 29 maggio alle ore 21.00 presso la Villa Truffini di Tradate Corso Bernacchi, 2 l’Orchestra Filarmonica Europea diretta dal Maestro Marcello Pennuto terrà un concerto con brani di Cimarosa, Albinoni, Mozart.
A fare da cornice all’Orchestra Filarmonica Europea, sul palco ci sarà il Maestro Franco Pomarico – Primo Oboe dell’Orchestra Sinfonica della RAI.
Il Programma:
Cimarosa – Concerto per Oboe;
Albinoni – Concerto per Oboe;
Mozart – Sinfonia K 18 e Sinfonia K 453 per pianoforte e orchestra.
Direttore Ospite: Davide Cocito.
Pianista e Direttore: Maestro Marcello Pennuto.
Ingresso: 8 euro;
Ridotto fino a 25 anni 5 euro.
I biglietti saranno in vendita la sera del concerto a partire dalle ore 18.00 oppure ONLINE su WEBTIC.
Prossimi appuntamenti: Il Classico in Villa a Samarate.
Domenica 7 Giugno alle ore 21.00 presso il Giardino delle Balaustre in Villa Montevecchio: Concerto Orchestra Filarmonica Europea Giovani.
Solisti:
• Clarinetto: Marco Karol Vitali
• Flauto: Gabriel Hoek
• Trombe: Egon Castiglioni e Ettore Leccese
• Allievo Corso di Direzione: Paolo Toscano
Domenica 12 Luglio alle ore 21.00 “Il Pianoforte Protagonista” Solista Maestro Marcello Pennuto.
In collaborazione con Albero Musicale Entrambi i Concerti disporranno della Guida all’Ascolto.
Per info tel: 0331720252
Email: cultura@comunesamarate.
va.it
22 Maggio 2026