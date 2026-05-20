Venerdì a Saronno la Marcia della Legalità: memoria, impegno e musica con le band degli studenti

Saronno celebra la Giornata della Legalità con una marcia in memoria di Giovanni Falcone e di tutte le vittime delle mafie e della criminalità organizzata.

Venerdì 22 maggio, con partenza alle 10.30 da Viale Santuario, si terrà la Marcia della Legalità, un corteo simbolico che coinvolgerà centinaia di giovani in un percorso attraverso la città per ribadire l’impegno contro ogni forma di criminalità organizzata.

La Marcia attraverserà le principali vie cittadine fino a raggiungere piazza Libertà, dove l’arrivo è previsto per le 11.15 circa. Al termine del corteo, le band dei ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado di Saronno – Statick, Mad, Stramonia e Spazi Liberi – si esibiranno per concludere la mattinata all’insegna della musica e della partecipazione giovanile.

La scelta del 23 maggio non è casuale: in questa data ricorre l’anniversario della Strage di Capaci, quando persero la vita il giudice Giovanni Falcone, sua moglie e gli uomini della scorta. Proprio il 23 maggio è stato scelto come Giornata della Legalità, un’occasione per ricordare il sacrificio di chi ha combattuto le mafie e per riflettere sull’importanza della giustizia.

La marcia, un appuntamento ormai consolidato nella città di Saronno, vuole trasmettere alle nuove generazioni il valore della responsabilità, dell’impegno quotidiano e della cittadinanza attiva. Attraverso la memoria e la partecipazione, i giovani sono chiamati a diventare protagonisti di una cultura della legalità, in grado di contrastare la criminalità e promuovere un futuro più giusto e consapevole.

L’iniziativa vedrà i ragazzi delle scuole saronnesi protagonisti ma, ricordano gli organizzatori, è aperta a tutta la cittadinanza.